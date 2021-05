Hunderte ziehen bei Demo zum Gaza-Konflikt in Kreuzberg

Während die größere Versammlung zum Nahen Osten in eine Kundgebung umgewandelt wurde, kann ein anderer Demonstrationszug in Kreuzberg wie geplant stattfinden. Angemeldet sind 500 Menschen. Der Zug soll am vom Oranienplatz am Axel-Springer-Hochhaus vorbei zum Halleschen Ufer führen.

Zahlreiche Menschen schwenkten beim Start Palästina-Fahnen, viele trugen Plakate, auf denen „Free Palestine“ stand. Nach Schätzungen eines dpa-Reporters nahmen an der Demonstration mit der Überschrift „Die Geschehnisse in Palästina und die deutschen Medien“ Hunderte Menschen teil. Die überwiegend jungen Teilnehmer skandierten „Palestine will be free from the river to the sea“ (deutsch: „Palästina wird vom Fluss bis zum Meer frei sein“).

Ein Transparent des Vereins Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost unterschied sich: „Gegen Angriffe auf Synagogen und Moscheen in Berlin oder Gaza“, war darauf zu lesen. (dpa)