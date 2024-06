Protestmarsch Letzte Generation demonstriert mit am Welt-Regenwaldtag

Zum Welt-Regenwaldtag am Samstag sind Klimaaktivisten der Letzten Generation bei einem Protestmarsch in Berlin vom Potsdamer Platz bis zur Friedrichstraße gezogen. In der Spitze demonstrierten etwa 70 Menschen mit Westen und Transparenten, wie die Polizei Berlin mitteilte. Die Aktivisten sprachen von etwa 100 Teilnehmern. Die Demonstration war laut Polizei und Letzter Generation nicht angemeldet.

Als Demo-Teilnehmer die Abschlusskundgebung des Protests auf der Straße abhalten wollten, setzten die Polizisten den Angaben zufolge «freiheitsbeschränkende Maßnahmen» ein, um die Identität von Demonstranten zu klären. Wie viele Menschen das betraf, war zunächst unklar. Die Abschlusskundgebung fand demnach schließlich auf dem Gehweg statt.

