Weil sie einen anderen Menschen sterben sehen wollten, sollen zwei 29 und 40 Jahre alte Männer in Berlin-Neukölln auf offener Straße eine Frau erschossen haben. Rund sechs Monate später hat vor dem Landgericht in Moabit der Prozess gegen die beiden Freunde begonnen. Von Mordlust als Motiv geht die Anklage aus. Ob sich René T. und Sven H. zu den Vorwürfen äußern werden, blieb zu Beginn des Prozesses am Freitag zunächst offen.

Bei dem Opfer handelte es sich den Angaben zufolge um die Freundin des jüngeren Angeklagten. Die 25-Jährige habe am späten Abend des 27. Dezember 2018 auf T. und dessen Kumpel gewartet, so die Anklage. T. und H. sollen kurz zuvor in einer Parzelle eine scharfe Pistole gefunden haben. Sie hätten aus Mordlust beschlossen, die Frau mit der Waffe zu erschießen.

Der 40-jährige H. soll die Pistole durchgeladen und sie T. übergeben haben. Der habe aus einer Entfernung von etwa zweieinhalb Metern auf die völlig arglose Frau geschossen. Zunächst habe er ihren rechten Arm getroffen. Als die Waffe danach Ladehemmungen aufwies, soll H. die Pistole genommen, erneut durchgeladen und sie wieder an T. gegeben haben. Durch einen Schuss in den Kopf wurde Wiktoria S. getötet.

Die beiden Angeklagten sollen seit Jahren massiv Drogen konsumieren. Wenige Tage nach dem Verbrechen wurden sie festgenommen. T. soll bei der Polizei gestanden und erklärt haben, sie hätten einen Menschen sterben sehen wollen. Im Prozess wird am 15. Juli mit der Befragung von Zeugen gerechnet. Bis dahin wollen die Verteidiger die Besetzung des Gerichts überprüfen.