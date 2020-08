Dem Rapper steht ein Auftritt bevor, der sich über Tage ziehen könnte: Bushido soll heute ab 10.30 Uhr im Prozess gegen seinen einstigen Freund und Geschäftspartner Arafat „Ari“ Abou-Chaker in den Zeugenstand gerufen werden. Die Anklage gegen den Clanchef und drei mitangeklagten Brüdern des 44-Jährigen lautet unter anderem auf versuchte schwere räuberische Erpressung, Freiheitsberaubung, gefährliche Körperverletzung, Nötigung, Beleidigung und Untreue.

Unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen wird seit voriger Woche vor dem Berliner Landgericht verhandelt. Umringt von Personenschützern mit Sturmhauben wurde der 41-jährige Musiker in den Gerichtssaal geführt. Er ist mutmaßliches Opfer und Nebenkläger. Am dritten Verhandlungstag soll nun seine Befragung beginnen. Zu Prozessbeginn hatten Arafat Abou-Chaker und seine Brüder geschwiegen.

In der Anklage heißt es, Arafat Abou-Chaker habe die von Anis Ferchichi, „bekannt als Sprachgesangskünstler Bushido“, im August/September 2017 erklärte private und geschäftliche Trennung nicht akzeptieren wollen. Ein Vermögen habe er von dem Rapper verlangt. Als eine Art Abfindung.

Der Clanchef soll seinen Ex-Partner im Musikgeschäft Ende Dezember 2017 in sein Büro in Berlin-Treptow einbestellt und die Tür von innen verschlossen haben. Laut Anklage schimpfte er: „Hüte deine Zunge, du Stück Scheiße, bevor ich sie dir abschneide.“ Als „Hund“ und „Bastard“ habe er Bushido betitelt und angedroht: „Du wirst schon sehen, was ich mit dir mache.“

Angeklagter soll Opfer mit halbvoller Wasserflasche geschlagen haben

Drei Wochen später habe er den Rapper erneut einbestellt. Arafat Abou-Chakers Brüder Yasser und Nasser seien anwesend gewesen, heißt es in der Anklage. Wieder habe der geschasste Manager die Tür verriegelt und Bushido so festgehalten. Der Rapper sollte laut Anklage „einen Betrag nennen – ab zwischen zwei bis drei Millionen Euro, den Arafat Abou-Chaker erhalten sollte“.

Mit Wucht habe der Clanchef eine „mindestens halb volle 0,5 Liter-Wasserflasche aus Hartplastik dem Ferchichi in das Gesicht geschlagen“. Auch Yasser und Nasser Abou-Chaker hätten auf den Rapper eingeredet. Ein Stuhl sei geflogen. Ferchichi habe auf der Couch gesessen, sich weggeduckt. Viereinhalb Stunden soll er in dem Büro des eigenen Labels eingesperrt gewesen sein. Bald danach sei der Rapper verreist. „Er verließ für zehn bis elf Tage das Land nach Kenia und Thailand, um sich weiteren Einwirkungen zu entziehen.“

Der Angeklagte Arafat Abou-Chaker. Foto: imago images/Olaf Wagner

Bushido und Arafat Abou-Chaker lernten sich 2004 in Kreuzberg kennen. Der Rapper, der am Anfang seiner Karriere stand, war unzufrieden mit seinem Plattenlabel und wollte den Vertrag auflösen. Die Firma habe zunächst abgelehnt. Ari und seine Brüder sollen da an der Seite des jungen Rappers gewesen sein. Der Pakt war geschlossen. Einiges an gemeinsamem Vermögen sammelte sich in den folgenden Jahren an, darunter ein über 16.000 Quadratmeter großes Anwesen mit drei Häusern in Kleinmachnow bei Berlin.

Dann die Trennung. Sie trafen sich nach Überzeugung des Staatanwalts zuletzt am 21. März 2018 in Kleinmachnow im Haus des Clanchefs. „Ferchichi bot ihm, um sich endgültig von ihm zu lösen, einen Betrag von 2,4 oder 2,5 Millionen Euro zuzüglich dreijähriger anteilsmäßiger Beteiligung aus seinem Musikgeschäft an“, so die Anklage. Dem Ex-Partner sei das zu wenig gewesen. Er habe weitere 15 Jahre an allem beteiligt werden, was Ferchichi je musikalisch gemacht habe.

Bushido hatte bei der Polizei umfangreich ausgesagt. Nun muss er sich den Fragen der Richter, Staatsanwälte und Verteidiger stellen. Es wird wohl eine Aussage, die sich über mehrere Verhandlungstage hinziehen wird.