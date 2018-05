Am Montagmorgen hat das Berliner Landgericht erneut über die Räumungsklage gegen die Kadterschmiede verhandelt, ein von Autonomen besetztes Lokal in der Rigaer Straße in Friedrichshain. Aus formalen Gründen wurde die Klage des Hauseigentümers als unzulässig angesehen. Damit darf die Kadterschmiede vorerst bleiben.

Für die Verhandlung am Standort Tegeler Weg wurden "sitzungspolizeiliche Maßnahmen" angeordnet, das heißt, es muss alles abgegeben werden, was als Wurfgeschoss oder zum Lärmerzeugen genutzt werden kann: Obst, Farbbeutel, Trillerpfeifen, Eier, Bücher und sogar Haarbürsten. Auch vorangegangene Verhandlungen hatten unter massivem Polizeiaufgebot stattgefunden, jedoch kam es zu keinen Ausschreitungen, weil die Autonomen Zwischenerfolge errangen und die Räume nicht freigeben mussten.





Polizeiaufgebot vor dem Landgericht Tegel Foto: Fatina Keilani





Streit dauert schon viele Jahre

Der Streit um die Kadterschmiede dauert schon mehrere Jahre. Die von der linksautonomen Szene für Veranstaltungen genutzten Räumlichkeiten befinden sich in dem besetzten Haus in der Rigaer Straße 94. Im Juni 2016 kam es zu einer illegalen Räumung durch den Hauseigentümer, an der auch die Polizei beteiligt war. In der Folge kam es zu gewalttätigen Demonstration und Randalen um die Rigaer Straße. Dabei wurden auch Polizisten verletzt.

Der Gerichtstermin ist in der Szene bekannt; seit Tagen mobilisieren Linksextremisten im Internet, um ihre Unterstützer in Kampfstimmung zu versetzen. Dazu hatten sie Chaostage angekündigt, die von Donnerstag bis Sonntag stattfinden sollten. Die Polizei löste am Sonnabend eine Demo auf, die unangemeldet in Neukölln stattfand. Außerdem wurden in der Nacht zu Montag rund um den Kollwitzplatz Autos angezündet. Ob der Brandanschlag mit dem Gerichtstermin in Zusammenhang steht, ist aber nicht bekannt.