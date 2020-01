Die Verhandlung um das autonome Jugendzentrum „Potse“ am Landgericht wurde kurz nach Prozessbeginn am Mittwochmorgen beendet. Vertreter der Potse verließen den Saal, weil der Richter trotz der Befangenheitsanträge weiterverhandeln wollte. Die gab es aufgrund der wegen der Sicherheitsverfügungen des Gerichts, weswegen etwa Jugendliche nicht in den Gerichtssaal durften. Dies sei bei einer Verhandlung, in der es um einen Jugendclub geht, nicht hinnehmbar, sagte Rechtsanwalt Lukas Theune, Vertreter der Potse. Ob es am Mittwoch einen Termin für die Urteilsverkündung gibt, steht bislang noch nicht fest.

Seit gut einem Jahr halten die Aktivisten die Räume der Potse in der Potsdamer Straße besetzt. Silvester 2018 weigerten sie sich, diese zu verlassen, nachdem der Mietvertrag ausgelaufen war und nicht verlängert werden konnte. Das Landgericht in Moabit verhandelt an diesem Mittwoch über die zivilrechtliche Räumungklage des Bezirks Tempelhof-Schöneberg, der sie im März eingereicht hat.

Die linksalternative Szene hatte im Vorfeld des Prozesses mobilisiert

Am Morgen war die Turmstraße für den Verkehr gesperrt, vor dem Landgericht hatten sich einige Unterstützer des Jugendzentrums versammelt, sie riefen „Potse bleibt“ und „One struggle, one fight“. Auch Polizeibeamte waren vor Ort, ansonsten blieb es ruhig.

Für die linksalternative Szene hat der Prozess einige Bedeutung. Es wurde vorab in sozialen Netzwerken mobilisiert, zur Verhandlung zu kommen, „zur kritischen Prozessbegleitung für die Potse Berlin!“. Weil mit starkem Besucherandrang gerechnet wurde, ist die Verhandlung in den großen Saal 500 verlegt worden.

Es gelten umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen. In den Saal dürfen weder Taschen noch Handys mitgenommen werden – aufgrund der Sicherheitsmaßnahmen begann der für 9 Uhr angesetzte Prozess mit 45 Minuten Verspätung. Kurz nach Verhandlungsstart gab es dann auch gleich eine Unterbrechung. Der Verteidiger der „Potse“ hatte einen Befangenheitsantrag gegen den Richter gestellt.

16 Strafermittlungsverfahren gegen Aktivisten

In der letzten Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) im Rathaus Schöneberg im Dezember hatten Unterstützer der Potse demonstriert; sie wurden von Polizisten aus dem Saal geführt. BVV-Vorsteher Stefan Böltes (SPD) verzichtete auf eine Strafanzeige, auch um Eskalationen des Konflikts zu vermeiden.

Am Mittwochmorgen versammelten sich einige Unterstützer vor dem Landgericht. Foto: Sigrid Kneist

Dennoch berichten Potse-Aktivisten auf Facebook, dass einige Demonstranten Anzeigen wegen schweren Hausfriedensbruchs erhalten haben: „Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, dass Unterstützer*innen der Potse kriminalisiert werden.“ Die Polizei bestätigte gestern, dass eine Anzeige vorliege und es insgesamt 16 Strafermittlungsverfahren gebe, sie nannte aber nicht den Anzeigenden.

[In unseren Leute-Newslettern berichten wir wöchentlich aus den zwölf Berliner Bezirken. Die Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de]

Das ebenfalls in der Potsdamer Straße ansässige Jugendzentrum Drugstore wiederum machte seine Räume damals frei. Seitdem versucht der Bezirk, eine Alternative zu finden. Für ruhige Veranstaltungen gab es sie ohnehin; die Räume sind aber noch nicht bezugsfertig.

Mehr zum Thema Schöneberger Jugendzentrum Bezirk will Potse räumen lassen

Für Proben kann ein Studio in Tempelhof genutzt werden; das Angebot wird aber kaum wahrgenommen. In der BVV im Rathaus Schöneberg sind die Jugendzentren ein Dauerthema; Jugendstadtrat Oliver Schworck (SPD) muss dort immer wieder über den Stand der Dinge berichten.