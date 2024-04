Prozess um Tod schwerkranker Patienten Verteidigung beantragt Freispruch für Berliner Herzmediziner

Im Prozess gegen einen Oberarzt der Berliner Charité wegen des Todes zweier schwerstkranker Patienten hat die Verteidigung einen Freispruch beantragt. Das Verhalten ihres Mandanten sei nicht die Ursache für den Tod der jeweils 73 Jahre alten schwerstkranken Menschen gewesen, sagte Rechtsanwältin Ria Halbritter am Freitag vor dem Landgericht Berlin. Beide Patienten hätten sich in einer „aktiven Sterbephase“ befunden. In so einer Situation sei es erlaubt, auf eine palliative Therapie umzustellen.