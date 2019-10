Zwei rumänische Bauarbeiter haben ihren Prozess vor dem Bundesarbeitsgericht verloren. Die Arbeiter hatten 2014 auf der Baustelle der Mall of Berlin am Leipziger Platz gearbeitet und waren um ihren Lohn gebracht worden. Der Generalunternehmer des Bauvorhabens meldete danach Insolvenz an, sie erhielten ihr Geld nie. Das Bundesarbeitsgericht hätte eine Grundsatzentscheidung treffen können: Muss der Investor – in diesem Fall die HGHI Leipziger Platz GmbH und Co. KG – haften, wenn dessen Generalunternehmer Pleite geht? Das Gericht entschied: Nein, Unternehmer, die lediglich als Bauherren fungieren, haften nicht. Um an ihr Geld zu kommen, bleibt den Arbeitern nun noch das Bundesverfassungsgericht.