Weil er mehr als 650 Kilo Heroin in seinem Wagen hatte, muss sich ein Lastwagenfahrer am Dienstag (9.00 Uhr) vor dem Landgericht Frankfurt (Oder) verantworten. Als Zollfahnder den Mann Ende Mai auf der Autobahn A12 kontrollierten, fanden sie auf der Ladefläche des aus Kirgistan kommenden Transporters 658 Kilogramm Heroin - die größte in Deutschland jemals auf einen Schlag entdeckte Menge dieses Rauschgifts.

Die nach Angaben des Zollfahndungsamtes Berlin-Brandenburg aus dem Iran stammenden Drogen waren in Plastikschachteln versteckt, die als türkische Süßigkeiten getarnt wurden. Laut Anklage sollte der 63-jährige LKW-Fahrer das Heroin im Auftrag einer international agierenden Bande nach Holland bringen. Er sitzt seit seiner Festnahme in Untersuchungshaft.

Für den Prozess sind bis Ende Januar 2020 sechs Verhandlungstage angesetzt. (tsp)