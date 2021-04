Müller warnte vor allem vor einer Verschärfung der Lage in Problemvierteln, etwa in Neukölln: "In einer Großsiedlung wie Gropiusstadt leben 40.000 Menschen, von denen keiner einen eigenen Garten hat. Da leben die Menschen auf engstem Raum zusammen, Kinder sind nicht in der Schule, abends darf man keine privaten Kontakte haben - und jetzt soll man in Zukunft auch nicht mehr alleine joggen gehen können?", fragte Müller. "Da muss ich kein Wissenschaftler sein, um zu verstehen, was das anrichtet."

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat für eine Bundes-Notbremse "mit Augenmaß" geworben. "Die Beratung aus der Wissenschaft ist eindeutig,- sowohl im beruflichen wie im privaten Umfeld", sagte Müller am Sonntagabend in der ARD-Talkshow "Anne Will" über das Infektionsgeschehen - eine