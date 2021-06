Das beliebte Berliner Public Viewing kehrt zurück. Aufenthalte in den Außenbereichen von Cafés, Kneipen und Restaurants sind auch ohne Corona-Test erlaubt. Für die Innenräume muss entweder ein Impfpass, Genesen-Bescheinigung oder ein negatives Testergebnis vorgelegt werden.

Das Match von Deutschland gegen Portugal beginnt am Sonnabend um 18 Uhr. In Berlin kann es zum Beispiel in folgenden Lokalen mitverfolgt werden:

Café Lisboa, Goethestraße 34, Charlottenburg, nahe dem U-Bahnhof Deutsche Oper. Telefonische Reservierung unter: 030 / 310 188 69.

Irish Harp Pub, Giesebrechtstraße 15, Charlottenburg, nahe dem U-Bahnhof Adenauerplatz. Reservierung unter: www.harp-pub.de

Zollpackhof, ohne Anmeldung, Elisabeth-Abegg-Straße 1, Mitte, nahe dem U-Bahnhof Bundestag.

Fußballkneipe FC Magnet, ohne Reservierung. Veteranenstraße 26, Mitte, nahe dem U-Bahnhof Rosenthaler Platz.

Fanmeile auf dem Rudower Bauernhof, ohne Anmeldung, aber mit Registrierung vor Ort. Köpenicker Straße 182, nahe dem U-Bahnhof Rudow.

Biergarten des Café am Neuen See, ohne Reservierung (frühzeitig da sein, um einen Platz zu bekommen), Lichtensteinallee 2, Tiergarten, nahe Bushaltestelle Corneliusbrücke.

