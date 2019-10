Im Ausland macht man sich zwar manchmal lustig über die Besessenheit der Deutschen mit der Pünktlichkeit. Dennoch habe ich dazu eine Frage: Ich hatte für 20 Uhr zum Abendessen eingeladen. Das erste Mal klingelte es um 19.45 Uhr, als ich noch mitten in den Vorbereitungen steckte. Wer zu früh kommt, ist doch auch nicht pünktlich und genauso unhöflich wie der Spätkommende. Was meinen Sie?

Tatsächlich nimmt man es anderswo nicht so genau mit dem exakt verabredeten Zeitpunkt. Der vielleicht typisch deutsche Stolz auf die Pünktlichkeit hat offenbar keine Globalisierungskarriere vor sich. Eine Viertelstunde zu spät ist zur Not in Ordnung, aber mehr Verspätung ist wirklich unhöflich und ein Zeichen, dass einem die Zeit des anderen nicht kostbar ist. Und Verfrühung?

Wer zu spät ist, kann meist wenig tun

Wer sie als Zeichen nimmt, dass der Frühankömmling die als Unhöflichkeit geltende Unpünktlichkeit unter allen Umständen vermeiden wollte, wird das vorzeitige Klingeln in mildem Licht sehen. Das fällt aber schwer, solange der Stress groß ist, der oft unweigerlich eintritt, wenn es gilt, dem Dinner noch den letzten Schliff zu geben.

Wer zu spät dran ist, kann meist wenig tun, um das zu ändern. Allenfalls für den nächsten Anlass kann er sich vornehmen, frühzeitiger aufzubrechen. Aber das beschleunigt kein Vorankommen im Stau, und der gute Vorsatz ersetzt auch nicht die ausgefallene S-Bahn. Anders ist das bei all denen, die zu früh dran sind. Sie können die Zeit auch anders verbringen, als vor Beginn der Party auf den Nerven der Gastgeber herumzutrampeln.

Ein kleiner Spaziergang macht die Gedanken frei für eine anregende Abendkonversation. Und man kann ihn so gestalten, dass man exakt zur vereinbarten Zeit erscheint. Ein solches Verhalten ist gerade bei einem Abendessen eine gute Ergänzung zum Gastgeschenk.

Wer wirklich pünktlich ist, also weder zu spät noch zu früh, vergrößert auch die Freude der Gastgeber an ihrer Einladung.

