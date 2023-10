Pyrotechnik und Palästina-Symbole Gruppen bewerfen Polizisten in Berlin-Neukölln mit Böllern

Nach einem Aufruf, der in den sozialen Medien geteilt wurde, sind am Dienstagabend erneut Personen in Kleingruppen mit Palästina-Devotionalien durch die Straßen Neuköllns gezogen. Dies bestätigte die Berliner Polizei dem Tagesspiegel auf Nachfrage.

Im Bereich Sonnenallee und Panierstraße sollen „teilweise vermummte Personen Pyrotechnik angezündet haben“, teilte die Polizei via X (ehemals Twitter) mit. „Die Lage ist bisher unter Kontrolle“, sagte ein Sprecher der Polizei am Abend. Man sei mit mehreren Einsatzhundertschaften vor Ort. Eine Versammlung war bei der Polizei zuvor nicht angezeigt worden.

Auf X berichteten Augenzeug:innen von Steinwürfen und Angriffen mit Pyrotechnik auf Polizist:innen, sowie von „Free Palestine“-Rufen. Auf einem Video, das online kursiert, ist zu sehen, wie Böller direkt unter einer Gruppe von Polizist:innen explodieren, als diese gerade in einen Mannschaftswagen einsteigen wollen. Das Lagezentrum der Polizei bestätigte Böllerwürfe auf Einsatzkräfte. Bisher sei niemand verletzt worden.

Immer wieder ist es seit dem Angriff der Hamas auf Israel trotz polizeilicher Verbote zu pro-palästinensischen Kundgebungen in Berlin gekommen, wie zuletzt am Sonntag auf dem Potsdamer Platz. Dort versammelten sich rund 1000 Menschen.

Polizei verbietet weitere Demos

Derweil setzt die Polizei ihre Strategie der Verbote von Demonstrationen fort, die sich für Palästina einsetzen und gegen Israel richten. Zwei für diesen Mittwoch und Donnerstag angemeldete Demonstrationen wurden untersagt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Zur Begründung hieß es wieder, die Erfahrungen hätten gezeigt, dass es zu „volksverhetzenden, antisemitischen Ausrufen“, Gewaltverherrlichungen und Gewalttaten kommen könne. Betroffen waren eine „Demo in Solidarität mit Palästina“ in Neukölln und eine „Kundgebung mit Kerzen als Andenken an die Opfer im Gazastreifen“ am Potsdamer Platz.

Ähnliche Titel trugen schon frühere Demonstrationen palästinensischer Gruppen, die nicht stattfinden durften. Die erneuten Verbote gelten auch für Ersatzveranstaltungen bis zum 27. Oktober. Frühere Verbote wurden von Gerichten bestätigt. Für die nächsten Tage sind auch weitere Demonstrationen zu dem Thema angemeldet, auch hier prüft die Polizei noch. (mit dpa)