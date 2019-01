Angesichts der schwachen Leistungen der Berliner Grundschüler in Mathematik, Rechtschreibung und Lesen sowie der hohen Zahl an Schulabbrechern will Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) am kommenden Mittwoch das bereits im November angekündigte „Qualitätspaket“ vorstellen. Nach Informationen des Tagesspiegels könnte es bereits in der Kita ansetzen und mehr Verbindlichkeit bei der Zusammenarbeit Kita-Grundschulen vorschreiben. Diese Zusammenarbeit könnte sich neben dem sprachlichen auch auf den mathematischen Bereich beziehen, um das Zahlenverständnis der Kinder früher zu wecken – dies jedenfalls macht Hamburg vor.

Hamburgs Erstklässler haben fünf Stunden mehr

Mathematik gehört zu den besonderen Problemfeldern in Berlin. Viele Schüler, die keinen Abschluss schaffen, kamen ohne Basiskenntnisse aus den Grundschulen: Bei den letzten bundesweiten Bildungstrends stellte sich heraus, dass über ein Viertel der Berliner Viertklässler die Mindeststandards in Mathematik verfehlen. Dem Vernehmen nach soll Scheeres’ Qualitätspaket deshalb nicht nur auf Deutsch sondern auch auf Mathematik abzielen. Wie bereits berichtet, rechnen Fachleute damit, dass Scheeres versuchen wird, trotz des Lehrermangels die Stundentafel auszuweiten. Dies sei möglich, heißt es, wenn man etwa die rund 1000 Sprachförderlehrer nutzen würde, die den Schulen bisher für Teilungs- und Förderunterricht zur Verfügung stehen.

Vorbild wäre auch hier Hamburg, das pro Woche sogar fünf Pflichtstunden mehr für Erstklässler vorsieht als Berlin und bessere Ergebnisse erzielt. Zudem hatte die Hansestadt das Kieler Leibniz-Institut beauftragt, Empfehlungen für das Fach Mathematik auszusprechen. Im Kieler Expertenbericht wird erläutert, wie wichtig es ist, schon im Vorschulbereich Vorwissen zu schaffen. Scheeres nahm im Schulausschuss wiederholt auf Hamburg Bezug.