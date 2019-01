DAS PAKET 2011





Bildungssenator Jürgen Zöllner, Sandra Scheeres’ Vorgänger (beide SPD), versuchte ebenfalls mithilfe eines Qualitätspakets, Problemlösungen zu bündeln: Das war nach Abschluss der Sekundarschulreform im Mai 2011, kurz bevor Zöllner seinen Abschied aus der Politik ankündigte. Eine Expertenkommission hatte 2010 in seinem Auftrag Vorschläge erarbeitet.



DAS STECKTE DRIN



Das Paket bestand aus 31 Punkten – bei Scheeres sind es 39. Dazu gehörte mehr Transparenz bei den Leistungsdaten und den Inspektionsberichten der Schulen. Außerdem: Bußgelder für Schwänzer, verbindliche Sprachbildungskonzepte, gezielte und stärker verpflichtende Fortbildung, anonyme Bewertung der Lehrer durch Schüler in einem Onlineportal.



DAS HATTE BESTAND



Zöllners Paket erwies sich als langlebig. So setzte sich die Transparenz durch: Für jede Schule werden alle wichtigen Leistungsdaten veröffentlicht. Sanktionen für Schwänzer und Sprachbildungskonzepte wurden umgesetzt. Bei der Online-Evaluation und der Fortbildung versandete manches – und findet sich nun im Scheeres-Paket wieder.