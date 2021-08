Der Senat will die Quarantäneregelungen für Schulen und Kitas ändern. Nach Informationen des Tagesspiegels ist geplant, die Quarantäne für die Kontaktpersonen von Infizierten in Kita- und Lerngruppen von 14 auf fünf Tage zu reduzieren. Dies könnte der Senat am Dienstag auf Vorlage von Gesundheitssenatorin Kalayci (SPD) beschließen. Es soll aber dabei bleiben, Kontaktpersonen zu ermitteln und zu isolieren.

Damit stellt sich Kalayci gegen die zwölf Berliner Amtsärzte: Die hatten wie berichtet am Mittwoch einstimmig beschlossen, generell nur noch enge Kontaktpersonen innerhalb der Familie – wie Geschwisterkinder – in Quarantäne zu schicken.

Diese Entscheidung resultiere aus der Auswertung der Infektionsgeschehens und entsprechenden Studien auf nationaler und internationaler Ebene, begründeten die Amtsärzte ihren Beschluss. Tatsächlich hatte Baden-Württemberg am Sonnabend eine neue Verordnung erlassen, wonach es statt Quarantäne für Kontaktpersonen nur eine verstärkte Testpflicht geben soll.

Hingegen hatte der entsprechende Kurs der Amtsärzte seit Freitag Überraschung und harsche Reaktionen in der Politik ausgelöst. So sprach sich die SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey gegen die neue Strategie aus. „Angesichts steigender Zahlen in den jüngeren Altersgruppen können wir uns eine Aufweichung der Quarantäneregeln nicht leisten“, twitterte die frühere Bundesfamilienministerin.

Nach Giffey kritisierte auch ihre Parteifreundin, Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci, die Lockerungen. „Die Absonderungerfordernisse nur auf Infizierte zu beschränken, entspricht nicht der nationalen Strategie im Kampf gegen Covid-19 und verstößt auch gegen geltendes Recht“, sagte Kalayci am Samstagabend dem RBB. Auch Schüler mit engem Kontakt müssten in Quarantäne, „auch wenn man hierbei die besonderen Hygieneregeln in der Schule berücksichtigen kann“.

Die Gesundheitsverwaltung widerspricht sich

Pikant daran: Die zuständige Leiterin des Infektionsschutzes in der Senatsverwaltung für Gesundheit hatte den Amtsärzten zugestimmt, wie die Amtsärztin von Tempelhof-Schöneberg, Sina Bärwolff, als stellvertretende Sprecherin der Amtsärzte dem Tagesspiegel am Sonntag erklärte. Bärwolff hatte demnach das entsprechende Schreiben der Amtsärzte am Mittwoch auf dem üblichen Dienstweg an die Referatsleiterin geschickt.

Diese habe geantwortet, dass sie das Vorgehen „unterstütze“. Daher verwundere „die scharfe Reaktion der Senatorin umso mehr“, sagte Bärwolff. Kalaycis Sprecher kündigte am Sonntag an, der Vorgang werde „aufgearbeitet“.

Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) will im Senat die Quarantäne neu regeln lassen. Foto: Christophe Gateau/dpa

Da dürfte es einiges aufzuarbeiten geben: "Der Berliner Weg wurde mit beiden Senatsverwaltungen vorab eng abgestimmt und beide Senatsverwaltungen haben den Berliner Weg fachlich begrüßt (schriftliche und mündliche Zustimmung erfolgte aus beiden Senatsverwaltungen),", schrieb Neuköllns Amtsarzt Nicolai Savaskan in einer Stellungnahme vom Sonntag.

Er sagte zudem auf Anfrage, dass die neue Linie wissenschaftlichen Erkenntnissen und keineswegs dem Ziel einer "Arbeitsentlastung“ folge. Auch Reinickendorfs Amtsarzt Patrick Larscheid verteidigte den Vorstoß. Die sozialen und psychologischen Folgen einer Quarantäne fänden nicht genügend Beachtung. Ansteckungen unter Kindern könnten nicht völlig vermieden werden. Doch „infektiologisch haben eigentlich unsere ganzen Schul- und Kitaquarantänen fast nichts bewirkt“, so Larscheid. „Selbstkritisch müssen wir eingestehen, dass wir die allermeisten Kinder zu Unrecht in Quarantäne gesteckt haben – 95 Prozent waren ja gesund.“