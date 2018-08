Ich bin ein HIV-negativer Langzeitüberlebender. Zu dieser Erkenntnis zu kommen war überraschend schwer. Sie zum ersten Mal auszusprechen, glich an Intensität meinem schwulen Coming-out. Der Gedanke, dass die Aids-Epidemie mein Leben und mich selbst auch ohne HIV-Infektion grundlegend verändert hat, begann so um das Jahr 2005 zu reifen.

Damals war ich Chefredakteur des schwulen Magazins "DU&ICH", und wir machten eine Titelstory über "Barebacking", also Sex ohne Kondome. Ich begann aufzuschreiben, was mein Unbehagen an all dem war, das um mich herum gerade passierte.

Das unverarbeitete Aids-Trauma

Kaum hatte ich damit begonnen, brachen die Trauer, die Wut, das unverarbeitete Trauma aus mir heraus, das ich über zwei Jahrzehnte in mich hineingefressen hatte.

Ich schrieb: „In meinem Keller staple ich die Leichen junger Männer. Die meisten starben lange vor ihrem 30. Geburtstag: Abgemagert und entkräftet, entstellt von Wunden und Abszessen, gedemütigt beim Blick in den Spiegel, von Schmerzen gepeinigt und zerrissen. Manche zeigten gerade in ihren letzten Stunden nie gekannte Größe, andere trafen im Todesbett zum ersten Mal den Lieben Gott, und einer, mein bester Freund, streckte einfach seine ausgemergelte Hand aus, damit ich sie ergreife, und flüsterte, noch immer nicht fassend, dass er jetzt sterben muss: ‚Ich möchte doch leben.‘ Zwei Stunden später war er tot. Axel wurde 24.

In zehn Jahren habe ich zwei Liebhaber an Aids verloren – davon einen, mit dem ich mir ernsthaft ein langes Leben vorgestellt hatte –, ein halbes Dutzend enger Freunde und zahllose Bekannte.

Habe ich überhaupt das Recht zu leiden?

Es gab Tage, in denen ich auf einer Krankenhausstation hintereinander fünf Freunde in fünf Zimmern besucht habe. Vom letzten Weggefährten habe ich mich vor drei Jahren verabschiedet. Gestorben wird noch immer. Auch wenn wir es nicht mehr hören und sehen wollen. Über meinen Schmerz, meine Trauer und meine Angst habe ich nicht oft gesprochen. Meine Gefühle kamen und kommen mir lächerlich vor und selbstsüchtig, angesichts der Katastrophe, die um mich herum passierte. Habe ich überhaupt das Recht an meiner Situation zu leiden? Mich hat es schließlich in all den Jahren nicht erwischt. Ich muss doch froh sein. Aber ich bin es nicht.

WhatsApp Der Tagesspiegel auf WhatsApp Erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten direkt auf Ihr Smartphone! Los geht's! Mit der nachfolgenden Bestätigung stimme ich zu, dass mit mir über den ausgewählten Messenger kommuniziert wird und dafür meine Daten verarbeitet werden. Checkbox Ich akzeptiere die Datenschutzerklärung WhatsApp öffnen

Stattdessen fühle ich mich wie ein Aids-Veteran. Mit vielen anderen Veteranen haben wir – bisher – den zwanzigjährigen Krieg dieses Virus gegen unsere Art überlebt. Wie viele meiner Mit-Veteranen bin ich von meinen Erlebnissen traumatisiert. Aids hat mein Leben auch ohne HIV-Infektion unwiderruflich verändert.

Ein ganzes Leben um die Krankheit herumzukommen, erschien mir von Anfang an unmöglich.

Der doppelte Schuldkomplex

Als ich 1990 die Nachricht bekam, einer meiner Lover aus den Achtzigern liege mit Tuberkulose und Vollbild im Krankenhaus, gab ich mir selbst noch fünf Jahre. Von da an lebte ich in der ständigen Angst vor dem Ausbruch, plagte mich mit Durchfällen, Fieberschüben, Gewichtsverlust.

Als ich nach drei Jahren endlich den Mut fand, zum Test zu gehen, war ich negativ.

In den 80ern und zu Beginn der 90er waren HIV und Aids auch ein bestimmendes Thema des Berliner CSD. Die Bedrohung durch HIV und... Foto: imago/Jürgen Ritter

Wie viele HIV-Negative in meinem Alter lebe ich mit einem doppelten Schuldkomplex. Die erste Schuld: Warum lebe ich noch und meine Freunde nicht? Warum bin ich noch immer gesund? Womit habe ich das verdient? Die zweite Schuld: So zu denken. Ich weiß, das würden meine Freunde mir nicht verzeihen.

Ich weiß, dass hinter diesen Schuldgefühlen der viel beschworene Selbsthass lauert, die Lust auf den eigenen Untergang. Mit vielen anderen Veteranen weiß ich: Diesen Gedanken Raum zu geben heißt, eine Büchse der Pandora zu öffnen. Also verdrängen wir die Schuldgefühle, sperren sie weg, und verschließen mit ihnen oft auch unsere Trauer, unsere Ohnmacht, unsere Angst.“

Seit 33 Jahren mehrmals im Jahr zum HIV-Test

Heute sprechen wir viel über HIV im Alter. In den Achtzigern und Neunzigern glaubten meine HIV-positiven Freunde alle nicht daran, alt zu werden. Aber glaubte ich daran? Inwiefern hat auch das meine Entscheidungen im Leben geprägt?

Seit dreiunddreißig Jahren gehe ich mehrmals im Jahr zum HIV-Test. Bis heute triggert die Nadel im Arm diese Angst vorm Sterben, die mich vor dreißig Jahren fast verrückt gemacht hat. Obwohl ich weiß, dass HIV schon lange kein Todesurteil mehr ist!

Angst – Trauer – Schuld. Dieser Dreiklang hat große Teile meines Erwachsenenlebens bestimmt, und das teile ich mit vielen der HIV-positiven Langzeitüberlebenden. Nach der Jahrtausendwende aber kam noch ein viertes Gefühl dazu, das mich von ihnen unterschied: Neid. Damals formulierte ich das so:

Kondome zu benutzen heißt, an die Angst erinnert zu werden

„Mit der Ankunft der Protease-Inhibitoren standen viele, die es eigentlich schon erwischt hatte, vom Totenbett wieder auf und fuhren in Urlaub. Manche gingen dann anschließend zu ihrer ersten Bareback-Party. In den USA, wo ich seit 1996 lebte, auch um mit dem permanenten Sterben um mich herum nicht mehr so konfrontiert zu sein, folgte auf die Entdeckung der Medikamente innerhalb weniger Monate eine epidemische Verbreitung der Sexdroge Crystal-Meth in den schwulen Ghettos und mit ihr einhergehend der Trend zu kondomfreiem Sex.

Die Gefahr der Re-Infektion [über die damals noch spekuliert wurde, Anm. des Autors] erschien den überlebenden HIV-Positiven lächerlich klein im Vergleich zu dem, was sie durchgemacht hatten und dem Schicksal, das für sie vorgesehen war.

Ich hatte damals Verständnis für ihre Position. Mehr noch: Aus der früheren Angst um meine Freunde (und um mich) wuchs angesichts der neuen Situation allmählich ein stiller, klammheimlicher Neid auf deren neue Freiheit, die mit dem Positiv-Sein einherzugehen schien.

Trennwände, gebaut aus Angst

Kondome zu benutzen hieß, ständig an die Angst erinnert zu werden. Positiv sein dagegen verhieß ein Leben jenseits der Angst, ein Leben mit viel gutem, schnellem Sex. (…) Negativ sein ist vielleicht gesund, aber nicht mehr cool. Schon gar nicht, wenn man der Letzte ist.“

Das Gefühl, nicht mehr dazuzugehören, führte zu meinem Rückzug. Ich stieg aus der Leder-und SM-Szene aus, mein Sling verschwand im Keller.

Ich wollte nicht länger eine ganze Nacht lang aufpassen und mich erklären müssen.

Die Aids-Epidemie hatte meine Seele verletzt. Doch ich hatte auch eine Community erlebt, die auf der Höhe der Krise Unvorstellbares an Solidarität und Menschlichkeit vollbracht hatte. Nun gingen unsichtbare Mauern hoch: HIV-Negative hier, HIV-Positive dort, Kondombenutzer hier, Barebacker dort. Trennwände, gebaut aus Angst, zusammengezimmert mit einer wilden Mischung aus Gesundheit und Moral.

Eine Befreiung mit PrEP

Meine Einigelung als HIV-negativer Langzeitüberlebender war perfekt.

Vor etwa sechs Jahren aber geschah etwas Außerordentliches: Ich hatte den ersten Sex ohne Gummi mit einem HIV-positiven Mann mit einer Viruslast unter der Nachweisgrenze. Zugegeben, erst nach dem nächsten HIV-Test war auch das letzte Echo meiner Angst verschwunden. Danach wollte ich diese Erfahrung wiederhaben.

Der Autor: Dirk Ludigs arbeitet als freier Journalist u.a. für verschiedene TV-Formate. . Zuvor war er Nachrichtenleiter des... Foto: privat

Sex, mit einem Positiven allzumal, ohne diese vermaledeite Angst im Nacken – nach dreißig Jahren – das war eine wunderbare Befreiung! Die nächste Befreiung: HIV-Negative können sich durch die tägliche Einnahme eines HIV-Medikaments selbst mit 99,9-prozentiger Sicherheit vor einer HIV-Ansteckung schützen. Diese so genannte PrEP gibt es seit letztem Jahr auch in Deutschland, ab Herbst zahlt es die Krankenkasse.

Ich nutze die PrEP seit über einem Jahr. Sie hat mir zusätzlich meine sexuelle Autonomie zurückgegeben. Beim kondomfreien Sex ohne PrEP musste ich mich noch auf meinen Partner verlassen.

Wir sind durch ein einzigartige Krise gegangen

„Therapie als Schutz“ und „PrEP“ haben beide einen außerordentlich heilsamen Effekt auf mich, den HIV-negativen Langzeitüberlebenden. Ich bin den HIV-positiven Freunden, die mit mir zusammen diese Krise durchlebt und durchlitten haben, emotional und sexuell wieder nähergekommen.

Wir sind jetzt, mit zum Teil weit über fünfzig Jahren, an einem Punkt angekommen, an dem uns nicht länger der HIV-Status trennt, sondern das gemeinsam Erlebte verbindet. Wir sind zusammen durch eine einzigartige Krise gegangen. In den schwulen Zentren der Achtziger und Neunziger Jahre war die Todesrate höher als in den Schützengräben des ersten Weltkriegs. Nicht alle von uns sind davon traumatisiert worden, aber die Chance ist verdammt hoch. Für viele war es nach einem schwierigen Coming-out in einer schwulenfeindlichen Welt – und für manche nach einer gewalttätigen Kindheit – bei Weitem nicht das erste Trauma, das sie durchlebten.

Das Erlebte nicht in die Einsamkeit verdrängen

Es ist an der Zeit, dass wir diese Erfahrungen als Grund für unsere seelischen Probleme ernst nehmen. Dass wir über sie sprechen. Dass wir das Erlebte nicht in der Einsamkeit verdrängen, sondern gemeinsam verarbeiten, egal, mit welchem HIV-Status wir durch dieses Leben laufen.

Dann werden wir feststellen – davon bin ich überzeugt –, dass wir der Welt auch etwas zu geben haben. Eine Geschichte, die aus mehr als nur Leid und Tod besteht. Sie ist auch eine Geschichte von Heldinnen und Helden, die überlebt haben.

Dieser Text ist zuerst im "magazin.hiv" der Deutschen Aidshilfe erschienen und ist dort Teil eines größeren Dossiers zum Trauma Aids. Hier gibt es eine Übersicht über die Beiträge des Dossiers.

Mehr zum Thema Weltaidstag Können diese Tabletten HIV ausrotten?

+ + + Der neue Queerspiegel-Newsletter des Tagesspiegel - hier geht es zur Anmeldung.+ + +