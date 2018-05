- Glitter, Glanz und Trash: In Lissabon startet um 21 Uhr der 63. Eurovision Song Contest. Im Finale treten 26 Länder an.

- Für Deutschland singt Michael Schulte aus Buxtehude das Lied "You let me walk alone", eine Hommage an seinen toten Vater. Sein Startplatz ist die Nummer 11, nach Serbien und vor Albanien.

Mehr zum Thema Eurovision Song Contest in Lissabon Toastbrot und Trauma

- Favoriten sind laut Buchmachern Zypern, Israel und Irland.