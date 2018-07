Erinnerungen an verfolgte Homosexuelle

Vor der traditionellen CSD -Parade in Berlin haben Vertreter aus Politik, Justiz und

Interessenverbänden an die Verfolgung Homosexueller im Nationalsozialismus

erinnert. Am Denkmal für die in der NS-Zeit verfolgten Schwulen und Lesben am

Berliner Tiergarten machten sie am Samstag auch auf später erlittenes Unrecht

aufmerksam und forderten Nachbesserungen bei der Entschädigung von

Homosexuellen, die nach 1949 wegen ihrer sexuellen Neigung verurteilt wurden.

Unter den Teilnehmern waren unter anderem Vertreter des Lesben- und

Schwulenverbandes und Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke).