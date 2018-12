Die Web-Serie „Brown Girls“ zeigt das Chicagoer Leben von Leila, einer queeren US-pakistanischen Autorin und Patricia, einer afro-amerikanischen Musikerin. Die Comedy ist an die Freundinnenschaft der Macherinnen Fatimah Asghar und Sam Bailey angelehnt.



„Will and Grace auf Speed“. So beschreibt Brian Jordan Alvarez, der Produzent, Regisseur und Star der Comedy "The Gay and Wondrous Life of Caleb Gallo" seine Show. Darin geht es um fünf Schauspiel-Freunde in Los Angeles und ihr Liebesleben – ein furioses Spiel mit Gender und Sexualität auf Hochgeschwindigkeit.



Almost lesbian porn. In "No Man’s Land" designen die Inneneinrichterin Shelly und ihre Freundin, Comedian Anna, Regale, bauen ihr Schlafzimmer um oder geben Tipps für einen Kräutergarten in der Küche. Perfekt für ein Make-over zwischen den Jahren - oder um Lesben mit Werkzeugen zuzusehen.



Kein YouTube-Channel für schwache Nerven. In "ContraPoints" befasst sich Natalie Wynn mit Rassismus, Transfeindlichkeit und sozialen Ungerechtigkeiten – und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. Die Beiträge drehen sich häufig um die Geschlechtsangleichung Wynns. Ihre November-Folge über die Ideologie von Incels wurde über eine Million Mal gesehen.



Midlife-Crisis, Butch-Edition. Viele Serien, die geschlechtliche und sexuelle Vielfalt in den Mittelpunkt rücken, drehen sich um Charaktere in ihren Zwanzigern. Bei der „homoneurotischen“ Web-Comedy "F to 7th" (kreiert von Ingrid Jungermann) steht hingegen die mittelalte Butch Ingrid im Mittelpunkt, die sich selber als „quiet case amongst dykes“ bezeichnet und sich auf einen Selbstfindungstrip begibt, nachdem ihre bisexuelle Freundin mit ihr Schluss gemacht hat.

