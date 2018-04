Nach einem transfeindlichen Vorfall in Kreuzberg rief eine 37-Jährige am Samstagabend die Polizei. Die Transfrau war um kurz nach sechs Uhr zu Fuß in der Kohlfurter Straße unterwegs gewesen, als sie von einem Mann vermutlich wegen ihres Aussehens beleidigt wurde.

Der Mann äußerte sich laut Polizei außerdem volksverhetzend und bedrohte sie, als sie eine Erklärung für sein Verhalten verlangte. Schließlich flüchtete der Pöbler mit einem Begleiter. Die Polizei suchte in der näheren Umgebung nach dem Mann, jedoch erfolglos.

Der Staatsschutz beim Landeskriminalamt hat die Ermittlungen wegen Volksverhetzung, Beleidigung und Bedrohung übernommen. (Tsp)