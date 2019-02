Angehupt und abgedrängt: Das Schlimmste in Zehlendorf sind die SUVs

Ich fahre mit dem Fahrrad zur Schule. Meine Schule ist in Dahlem. Die Fahrt dahin ist meist echt ein Erlebnis. Das Schlimmste auf dem Weg sind für mich die SUVs. Man wird angehupt, weil die Autofahrer sich wünschen, dass man auf dem Bürgersteig fährt, obwohl man schon sehr nah am Rand der Straße radelt. Oder ein Autofahrer nimmt einem die Vorfahrt und regt sich dann auf, dass der Radfahrer vor ihm auf den Gegenverkehr wartet und die entgegenkommenden Autos zuerst durchlässt. Dies passiert alles öfters.

Ich fahre in einer eher abgelegenen Straße zur Schule, der Gelfertstraße. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass auf der parallelführenden Straße, der „Clayallee“, die vierspurig ist, weniger los ist. Ich selbst fahre nicht über die „Clayallee“, da das ein Umweg für mich wäre. In der Gelfertstraße kann man eine Villa nach der anderen begutachten und sieht ein Auto teurer als das nächste vor den Haustüren. Die Straße wurde an einem Teil aufgerissen, ich schätze wegen irgendwelcher alten Rohrleitungen. Dieser Teil ist nicht besonders lang, aber er ist jetzt eine Einbahnstraße. Deswegen staut sich der Autoverkehr und somit der ganze Verkehr auf dem Weg zurück, da man eine Umleitung fahren muss.

Man wünscht sich natürlich, dass die Autofahrern ein wenig Rücksicht nehmen, aber das tun nur die wenigsten. Es gibt viele Kinder, die genau wie ich, selbst bei starkem Regen o.ä. mit dem Fahrrad zur Schule fahren. Wenn dann aber ein Auto an einem vorbei durch eine Pfütze fährt und man dadurch nass wird, dann hat man schon schlechte Laune, bevor die erste Stunde überhaupt angefangen hat.

Im Kiez geht das Fahrradfahren meist ganz gut. Man kann schnell zu einem Freund oder zum nächsten Fußballplatz fahren, ohne dass man über einen Huckelweg fahren muss. Die Fahrradwege sind heute größtenteils mehr als in Ordnung und das war auch wichtig und richtig, dass da ein wenig erneuert wurde.

So geht das auch. Berlins erster geschützter Radfahrstreifen in der Holzmarktstrasse in Berlin Mitte endet in zwei separaten... Foto: Davids/Sven Darmer

Doch natürlich gibt es auch einige Abschnitte, an denen Radwege nicht besonders angenehm zu fahren ist. Zum Beispiel ist die Strecke von Steglitz nach Zehlendorf über die Straße Unter den Eichen bis zur Thielallee, Ecke Berliner Straße, nicht gut zu fahren. Der Fahrradweg ist durch die Bäume, die sich unter ihm verwurzelt haben, nicht gut befahrbar. Hier gehen die Wurzeln wirklich so hoch, dass sich diverse Schlenker auf den Gehweg nicht vermeiden lassen. Doch immerhin hat es sich dort auf jeden Fall gebessert, indem an ein paar Stellen den Bäumen die Wurzeln gekürzt wurden und neuer Asphalt die Flächen geebnet hat. Vor ein paar Jahren waren nämlich noch da sehr viel mehr Wurzeln. Man kann es aber auch gut allgemein sagen, dass sowieso sehr viele Wurzeln unter Fahrradwegen sind und sich nur mal die etwas Jüngeren freuen, wenn sie mal über einen Huckel fahren. Auf der Gegenfahrbahn von Zehlendorf nach Steglitz hingegen ist der Fahrradweg in Ordnung und gut zu befahren.

Man braucht nicht hunderte Leute nach Dahlem oder Zehlendorf schicken, um zu verstehen, dass es in diesem Bereich von Berlin sowieso etwas ruhiger zugeht. Fahrradwege sind nie überfüllt und die einzigen Zeiten, an denen die Straßen mal ein wenig voller sind, sind kurz vor Schulbeginn und kurz nach Schulschluss. Aber eigentlich kann man ab und an auch ein wenig darüber hinwegsehen. Trotzdem bleibe ich dabei, dass ein paar mehr Autofahrer mehr Rücksicht auf uns Radfahrer nehmen könnten, denn dann geht es auch für sie ein wenig entspannter in den Tag.

Vincent Petzold, 14 Jahre, Dahlem

