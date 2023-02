Radfahrer erleidet schwere Kopfverletzungen „Dooring“-Unfall in Berlin-Charlottenburg

Schwere Kopfverletzungen hat ein 50-jähriger Radfahrer am Montagnachmittag bei einem sogenannten Dooring-Unfall in Berlin-Charlottenburg erlitten.

Laut Angaben der Polizei ließ ein Taxifahrer gegen 14.25 Uhr an der Kreuzung Kantstraße/Wielandstraße einen Fahrgast aussteigen. Der Radfahrer, der dort den Radweg befuhr, prallte gegen die hintere rechte Tür des Taxis, die der Fahrgast geöffnet hatte.

Der 50-Jährige stürzte und verletzte sich am Kopf. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen und umgehend operiert wurde. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. (Tsp)

