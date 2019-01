Die Pläne für insgesamt elf Radschnellwege in Berlin werden langsam konkreter: Am Donnerstagabend will Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos, für Grüne) im Rathaus Schöneberg die möglichen Streckenverläufe für eine Radschnellverbindung von der brandenburgischen Landesgrenze in Zehlendorf entlang des Teltowkanals bis zum Südkreuz vorstellen. Baustart könnte 2022 sein, bis zur Fertigstellung sind mindestens 18 Monate vorgesehen. Wie berichtet, sollen Radler auf den speziell für sie angelegten Schnelltrassen mit möglichst wenig Stopps vorankommen. Tsp

Mehr zum Thema Verkehr in Berlin Berlin und Potsdam planen neue Radschnellwege - eine Übersicht

Zwölf Newsletter, zwölf Bezirke: Unsere Leute-Newsletter aus allen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de