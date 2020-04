Der selbstbestimmte Schritt.

Wie verquer bei sonstigen gesellschaftlichen Aktivitäten die notwendigen Abwägungen laufen, zeigen Äußerungen des SPD-Politikers Karl Lauterbach, als Arzt und Epidemiologe ja sogar ein Fachmann. Er wandte sich schon vor den aktuellen Diskussionen gegen Geisterspiele im Fußball, denn die Spieler würden dadurch gefährdet.

Bekanntlich handelt es sich dabei um im Schnitt 25-Jährige, die voll austrainiert und bestens medizinisch betreut sind. Selbst bei einer Ansteckung - wie hoch wäre das Risiko eines schweren Verlaufs?

Die Spieler sollten dies selbst abwägen und entscheiden dürfen – im Einzelfall sollte ein Verein akzeptieren, wenn ein Spieler mit Grundgehalt zu Hause bleiben möchte. Außerhalb des Platzes müssten selbstverständlich sämtliche Regeln von Maske bis Quarantäne im Fall einer Ansteckung eingehalten werden.

Unser Selbstbestimmungsrecht haben wir uns in der Pubertät mühsam erkämpft, wir sollten es uns von Corona nicht leichtfertig entwinden lassen. Wir entscheiden auch sonst selbst, ob wir unvorsichtig viel Alkohol trinken oder eine Risikosportart betreiben.

Das Selbstbestimmungsrecht findet da seine Grenzen, wo wir andere gefährden. Könnte es daher Umstände geben, unter denen wir Veranstaltungen umgehend wieder erlauben? Klare Regeln also, die das Ansteckungsrisiko denkbar gering werden und jeden einzelnen entscheiden lassen: Das ist es mir wert. Wie könnte so etwas aussehen?





Der Schritt ins Unerwartete.

Bei jedweder Veranstaltung, ob Theater, Fußballspiel, Vortrag oder sogar Club (Hinweis für Berliner gleich vorweg: maximal 12 Stunden am Stück und höchstens einmal die Woche!) wäre ein Dreischritt Pflicht: Man müsste sich vorher (eins) in einem von Experten festzulegenden Abstand (5-7 Tage vorher?) einmal testen lassen, vor Ort (zwei) würde die Temperatur gemessen und in einem festgelegten Zeitraum danach (2-4 Tage danach?) müsste man sich erneut (drei) testen lassen.

Das Verfahren müsste sicher sein, aber jede*r könnte selbst wählen, ob er es jeweils per Ausweis und schriftlichem Nachweis macht oder per amtlicher App (open source) plus Ausweis. Die zweite Variante hätte den Vorteil, dass in der Location die Identität nicht gespeichert, sondern nur manuell kontrolliert werden müsste.

Jede*r müsste akzeptieren, dass er mit einem heftigen Bußgeld belegt wird, wenn er/sie zum Beispiel die Nachkontrolle versäumt oder die Location nachlässig am Eingang war, und jede*r müsste auch vorher einwilligen, behördlich erreichbar zu sein und sich gegebenenfalls in eine kontrollierte Quarantäne zu begeben.

Sicher würde es trotz allem Veranstaltungen mit Einzelfällen und sicher auch mal einen größeren Vorfall geben. Aber wir hätten alle Voraussetzungen, um bei jedem Ereignis eine sofortige, systematische Eindämmungsstrategie zu fahren.



Aber wäre so ein Vorgehen nicht Wahnsinn mit Ansage? Könnte man meinen, aber erstens wissen wir über das Ansteckungspotential des Virus noch wenig, einerseits hören wir von „Superspreadern“, andererseits stecken sich Familienmitglieder im selben Haushalt oft wochenlang nicht gegenseitig an.

Und zweitens, wichtiger noch, gab es Fußballspiele, Karnevalssitzungen, Clubabende, die als Epizentren der Krise gelten, aber auch parallel zig tausend Veranstaltungen, die unauffällig waren, obwohl sehr unwahrscheinlich ist, dass dort überall kein einziger Virusträger anwesend war.

Vielleicht ergäbe sich unter der geschilderten strikten Kontrolle ebendas: Kontrolle. Man könnte ja zunächst testweise, einige wenige Veranstaltungsstätten, unterschiedliche Arten von Events, vorgehen. Wenn wir merken, dass bestimmte Formen von Veranstaltungen doch nicht kontrollierbar sind, muss man genau diese wieder verbieten.

Angesichts der absehbaren Verwüstungen in Sport, Kultur, ja unserem gesamten gesellschaftlichen Leben mit teils unwiederbringlichen Schäden schon in wenigen Wochen, gebietet es die Verantwortung, nichts unversucht zu lassen und tastend etwas zu wagen. Manche Schritte zur Seite oder auch mal zurück werden sich nicht vermeiden lassen.

So wie ich derzeit nicht daran glaube, unübersichtliche Veranstaltungen wie ein Oktoberfest oder gar mehrtägige Festivals oder auch einen alltäglichen feuchtfröhlichen Barbetrieb wieder zuzulassen (ok, Ausnahme, Antikörperträger*innen dürfen gemeinsam auf ihre privilegierte Stellung anstoßen).

Der Besuch von Bars, Festivals etc. wäre bestenfalls mit einer Totalüberwachung (individualisierte Tracking-Apps mit „chinesischen“ Regeln) vorstellbar – dafür scheint es mir jedoch bei uns keine Akzeptanz zu geben. Museumsbesuche und ähnliches wie auch ein üblicher Restaurantbetrieb scheinen vertretbar und sollten sofort - mit Abstands- und Hygieneregeln - wieder möglich sein.





Der Schlussschritt.

Mit diesen Schritten ginge viel voran, das Maß an sofortiger Normalität wäre ungleich größer als unter den gegenwärtigen Regeln, Millionen zusätzlicher Jobs wären gesichert – selbst die von manchen verteufelte Bundesliga alimentiert bekanntlich nicht nur überbezahlte Kicker, sondern zehntausende Familien.

Unter den mehr als 55.000 (!) Jobs, die allein an den Fußball-Bundesligen hängen, sind solche wie Greenkeeper, Würstchengriller oder Tresenkraft im Wettbüro. Und wir werden schon genug Geld brauchen für das Auffangen von Branchen wieder Luftfahrtindustrie, wo auch bei angestrengtestem Nachdenken keine Lösung auf der Hand liegt. Wollen wir auch noch Bundesliga-Clubs durchfüttern? Mit welchem Geld?

Neben den sofortigen massiven wirtschaftlichen Vorteilen wären die sozialen und psychischen Schäden bei Kindern und Erwachsenen unvergleichlich viel geringer als derzeit absehbar. Von möglichen politischen Verwerfungen wollen wir hier gar nicht sprechen.





Aber ist denn diese ganze Testerei nicht völlig undurchführbar? Zwar geht es um viele Tests, aber um systematische und nur da, wo es wirklich notwendig oder explizit gewollt ist. Natürlich gestaffelt nach Bedeutung, an erster Stelle also, weit vor jeder Veranstaltung (!), zum Beispiel bei den Pflegekräften. Derzeit wird zehntausendfach am Tag unsystematisch getestet (weniger als zehn Prozent sind positiv), die anderen haben als Tests in nicht klar definierten Gruppen/Räumen wenig Relevanz und Halbwertszeit.

Es geht hier auch nicht um 80 Millionen Tests die Woche, sondern regelmäßig um kleinere Schüler plus Risikogruppen/-situationen plus Veranstaltungsbesucher, denen ihr Fußball, ihr Theater, ihr Konzert, ihr Club so viel wert sind, dass sie dafür gewisse Umstände in Kauf nehmen. Das sind viele, aber das können wir logistisch schaffen.

Selbst mit den von der Bundesregierung geplanten 4,5 Millionen Tests die Woche käme man schon reicht weit. Auf die Privatsphäre und die Ängste vor einem Überwachungsstaat wird, soweit es irgend geht, Rücksicht genommen. Es gilt so oft wie möglich das Prinzip der Freiwilligkeit.

Warum das alles überhaupt? Weil eine Herdenimmunität bei dem gegenwärtigen Vorgehen selbst nächstes Jahr noch lange nicht erreicht sein wird. Und die Aussicht auf Medikament oder gar Impfung in absehbarer Zeit vage sind, frühestens in einem Jahr sind noch die optimistischsten Annahmen.

Und was machen wir eigentlich, wenn das Virus mutiert? Einen veränderten Test wird man schnell haben, mit der Impfstoffentwicklung geht es dann von vorne los.

Die hier vorgeschlagene Strategie hat en passant noch viele weitere positive Effekte: Sie wird uns auch viel Erfahrung geben, im Umgang mit Tests, Apps, Einschätzung von Risiken. Das alles hilft uns auch bei dem, was wir ohnehin machen müssen: wirkungsvoll eindämmen. Die asiatischen Länder zeigen: Es geht!

Das Ziel kann doch, da hat Professor Michael Meyer-Hermann aus Braunschweig völlig recht, nicht die Reproduktionsrate 1 sein, sondern die 0 muss stehen, jedenfalls idealerweise spätestens im Herbst. Wenn uns das schon im ersten Anlauf im März nicht gelungen ist, sollten wir dies wenigstens im zweiten Anlauf, wenn die Neuinfektionen nur noch kleinere dreistellige Werte aufweisen, endlich schaffen. Dafür liefert mein Vorschlag viele wichtige Bausteine.

Denn nur die Null brächte wirklich wieder Normalität, auch und gerade für die Risikogruppen. Auch bei Risikoträger*innen meine ich übrigens, sollte jeder bei Theater, Restaurant etc. für sich selbst abwägen – sofern er nicht andere gefährdet.

Aber wir sind es diesen Menschen und vor allem denen in Heimen, die diese Entscheidung nicht treffen können, schuldig, dass wir nicht nur eine Kurve flach halten, sondern dass wir die Eliminierung des Virus als baldiges realistisches Ziel anstreben. Vor allem von Demokratien wie Taiwan oder Südkorea können wir lernen. Unsere Performance bisher ist nur teilweise gut. Wir können das besser.

Die Gefahr derzeit: Wir versinken in Selbstbeschäftigungsdiskursen über immer ausdifferenziertere Regeln in Kleingruppenpädagogik, Einzelhandelskonzepten usw. – und währenddessen verlieren wir unsere gesellschaftliche und ökonomische Basis.

Deswegen brauchen wir jetzt große Schritte, nachprüfbare, evidenzbasierte Maßnahmen, die uns „Räume des Vertrauens“ schaffen und damit schnell immer größer werdende „Räume der Normalität“.

Wir mögen über das Virus noch nicht viel wissen, die Verheerungen der Weltwirtschaftskrise vor neun Jahrzehnten kennen wir nur zu genau.