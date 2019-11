Kurz nach dem verzögerten Start ist der Prozess um ein symbolträchtiges Haus der linksextremen Szene in Friedrichshain schon wieder unterbrochen worden. Unmittelbar nach Beginn des Verfahrens am Landgericht in Berlin-Charlottenburg fiel eine junge Frau am Freitagvormittag im Zuschauerbereich von ihrem Sitz zu Boden, ihre Begleiter riefen nach einem Arzt und einem Krankenwagen. In dem rund 20 Menschen fassenden Zuschauerbereich hatten sich Unterstützer der Hausbewohner versammelt.

Der Prozess war mit rund 50 Minuten Verspätung gestartet. Vor Beginn der Verhandlungen hatte bereits ein verdächtiger Gegenstand vor dem Haupteingang des Gerichtsgebäudes für Unruhe gesorgt. Außerdem wurde die Fassade des Gerichts beschmiert. Der Gegenstand wird von Kriminaltechnikern untersucht, wie die Polizei mitteilte. Der Bereich am Tegeler Weg wurde gesperrt. Journalisten und Besucher mussten das Gericht über den Hintereingang betreten. Dort hatten sich rund 100 Unterstützer der Hausbewohner versammelt. Über den verdächtigen Gegenstand hatte zuvor die „Berliner Morgenpost“ berichtet.

Immer wieder Auseinandersetzungen mit der Polizei

Das Gericht muss heute über eine Räumungsklage gegen die derzeitigen Bewohner des früher besetzten Hauses in der Liebigstraße 34 entscheiden. Geklagt hat der Besitzer des Hauses. Die Bewohner bezeichnen sich als „anarcha-queer-feministisches Hausprojekt Liebig 34“. Ende 2018 endete der Pachtvertrag zwischen ihnen und dem Hauseigentümer, Gijora Padovicz. Seitdem weigern sich die Bewohner auszuziehen und kündigten Widerstand an.

Das Haus in der Liebigstraße 34 hatte im letzten Jahr vermehrt Schlagzeilen gemacht, da es immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen Bewohnern und Polizei gekommen war. Bei einer Razzia im Juli 2019 wurden neben Vermummungsutensilien auch Wurfgeschosse, Steine, Farbbomben und Flaschen sichergestellt. Die Beamten wurden aus einem gegenüber liegenden Haus mit Pyrotechnik und Farbbomben beschossen, verletzt wurde aber niemand. Bei dem Einsatz waren rund 120 Beamte und auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt.

Proteste gegen Eigentümer Padovicz

Das Hausprojekt „Liebig34“ verfügt über enorme Symbolkraft für die autonome Szene der Stadt. Die Rigaer Straße, bekannt für wiederkehrende Attacken auf Polizeibeamte, liegt in direkter Nachbarschaft. Gegen den Eigentümer Gijora Padovicz hatte es im vergangenen Sommer auch Proteste von Mietern anderer Häuser gegeben. Im Internet gibt es einen „Padovicz WatchBlog“, auf dessen Seiten Aktivisten ihren Unmut gegenüber Padovicz' Firmengeflechts kundtun. Rund 200 Gebäude in Berlin gehören der Unternehmensgruppe mit Sitz auf dem Kurfürstendamm. Der Firmensitz wurde schon oft Ziel von Protestaktionen. (mit dpa)

