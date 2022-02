Viele Arbeitgeber haben Regelungen für mobiles Arbeiten eingeführt: Ob die Arbeit im Homeoffice, am Strand oder aus einer Ferienwohnung erledigt wird, ist in der Regel zweitrangig – sofern Erreichbarkeit über eine stabile Internetleitung gesichert ist. Mit diesem Trend entwickelt hat sich das Kunstwort „Workation“, das work (Arbeit) und vacation (Urlaub) zusammenbringt.

Der Ferienwohnungsvermittler HomeToGo hat für seinen „Workation-Index 2022“ 150 Metropolen untersucht, unter den Kriterien waren Übernachtungspreise, Kulturangebot und Internetversorgung. Ergebnis: Weltweit am besten für eine Workation geeignet sei Tokio, gefolgt von Bangkok, Madrid, London und New York. Berlin folgt als Workation-tauglichste deutsche Stadt in diesem Ranking auf Platz 15.

Der Ferienhausvermittler hat auch eine Umfrage in Auftrag gegeben, um herauszufinden, in welcher Wohnform Workation-Willige am liebsten Übernachten. Wenig überraschend gaben 46 Prozent an, dass sie am liebsten in einem Ferienhaus oder einer Ferienwohnung ihre Workation verbringen. 27 Prozent gaben an, dass sie am liebsten in einem Hotel Arbeit und Urlaub verbinden. Bed & Braekfast bevorzugen zwölf Prozent der Befragten, neun Prozent einen Campingplatz. Und nur für sechs Prozent ist ein schlichtes Hostel die erste Wahl.

HomeToGo hat ausschließlich Großstädte untersucht. Dass man auch auch in Ländlichen Regionen - dazu zählen auch Teile Brandenburgs - ausgezeichnet urlauben und arbeiten kann, steht auf einem anderen Blatt.