Rassismus und Schönfärberei Das werfen sich die Parteien kurz vor der Berlin-Wahl gegenseitig vor

Linke-Fraktionsvorsitzender Carsten Schatz hat der CDU vorgeworfen, durch ihre Haltung zur Einwanderungspolitik den Fachkräftemangel in der Hauptstadt zu verschärfen. „Längst ist klar, dass sich dieses Problem nicht ohne Einwanderung lösen lässt“, sagte Schatz am Donnerstag bei der letzten Plenarsitzung im Berliner Abgeordnetenhaus vor der Wiederholungswahl. Es sei richtig, im Bund und Berlin zu versuchen, Einwanderung und Einbürgerung zu modernisieren.

„Und was sagt CDU-Chef Friedrich Merz dazu? Man dürfe die deutsche Staatsbürgerschaft nicht verramschen“, kritisierte der Linke-Politiker. „Nennen wir das Problem beim Vornamen: Fritz und Kai lassen sich seit Jahrzehnten keine Gelegenheit entgehen, mit ihrem rassistischem Gerede Deutschland zu einem Abweisungsland zu machen“, sagte Schatz mit Blick auf Merz und den Berliner CDU-Spitzenkandidaten Kai Wegner.

Es ist schlichtweg abstoßend und reaktionär. Carsten Schatz, Fraktionsvorsitzender der Linken im Abgeordnetenhaus

In der Wirtschaft sei die Frage des Umgangs mit Diversität längst ein Thema. Dass die CDU nun ausgerechnet wenige Tage vor der Wahl ankündigte, das Antidiskriminierungsgesetz schleifen zu wollen, zeige weder ihre Wirtschafts- noch ihre Hauptstadtkompetenz, warf Schatz der Berliner CDU vor. „Es ist schlichtweg abstoßend und reaktionär.“

Die CDU formulierte das Ziel einer Abschaffung des Gesetzes in einem am Mittwoch veröffentlichten Papier zur Inneren Sicherheit. Das Gesetz sei „ein Misstrauensbeweis gegen alle Berliner Polizisten“, heißt es dort. „Unsere Polizei verdient Vertrauen statt Misstrauen und hat nicht verdient, immer wieder schikaniert zu werden.“

CDU-Spitzenkandidat Wegner rechnet mit rot-grün-roter Koalition ab

CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner nutze die Plenarsitzung zur Abrechnung mit der rot-grün-roten Regierungspolitik. Er warf der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) vor, die Lage Berlins im Wahlkampf schönzureden. Wenn man ihr zuhöre, könne man denken, in einem Wirtschaftswunderland zu leben, sagte Wegner am Donnerstag. Es sei aber das Bundesland mit der nach wie vor zweithöchsten Arbeitslosigkeit. Nur im seit Jahrzehnten SPD-regierten Bremen sehe es noch schlechter aus.

In Berlin seien 180.000 Menschen ohne Arbeit, jeder Dritte ein Langzeitarbeitsloser. „Das ist rot-grün-rote Realität“, kritisierte der CDU-Oppositionspolitiker. Der Senat spreche von Berlin als Zukunftshauptstadt, bekomme es aber noch nicht einmal hin, dass die U-Bahn fahre oder dass demokratische Wahlen funktionierten. Er rede die Stadt nicht schlecht, wies Wegner entsprechende Vorwürfe der SPD zurück. Sie werde nur schlecht regiert.

Der CDU-Spitzenkandidat warf Rot-Grün-Rot außerdem vor, nicht schnell genug auf steigende Preise und Rekordinflation reagiert zu haben. „Die Parole im Senat war viel zu lange: Warten auf den Bund“, sagte Wegner, provozierte mit dieser Aussage aber Zwischenrufe und Gelächter von der SPD. Wegner warf Rot-Grün-Rot vor, stattdessen Müllgebühren und Parkgebühren zu erhöhen. „Und Anfang Mai wird wahrscheinlich auch das 29-Euro-Ticket wieder teurer.“

Der CDU-Landesvorsitzende kritisierte auch die rot-grün-rote Verkehrspolitik scharf. Flächendeckendes Tempo 30 und die Verringerung der Parkplätze um die Hälfte bringe den Verkehr zum Erliegen. Die Berliner Wirtschaft brauche funktionierende Verkehrsadern, sagte Wegner und sprach sich erneut für den Weiterbau der Stadtautobahn A100 aus.

Giffey weist Vorwurf der Schönfärberei zurück

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey wies die Kritik aus der Opposition zurück, sie würde die Lage in der Hauptstadt schönreden. „Wir haben noch viel zu tun“, räumte die SPD-Politikerin ein. Aber wenn alles immer schlecht geredet werde, lasse sich das Potenzial der Stadt nicht entdecken.

Berlin sei eines der ersten Bundesländer gewesen, das angesichts von Inflation und gestiegenen Energiekosten ein umfangreiches Entlastungspaket vorgelegt habe. Es sei auch Vorreiter bei der Wohngeldauszahlung nach den neuen, seit Jahresbeginn geltenden Regeln. „Berlin boomt“, betonte Giffey und wies auf überdurchschnittliches Wirtschaftswachstum und den erneuten Aufschwung im Hauptstadttourismus nach der Corona-Pandemie hin.

Auch bei den Bürgerämtern, die wegen langer Wartezeiten bei den Terminvergaben immer wieder in der Kritik stehen, sieht die SPD-Politikerin einen Trend zum Besseren. Die Zahl der Termine sei im vergangenen Jahr um eine halbe Million auf mehr als zwei Millionen gestiegen.

Probleme müssten klar benannt werden, sagte Giffey, warf der CDU aber Vorverurteilung und Schubladendenken in der Diskussion um die Silvesterkrawalle in Berlin vor. Die Methode „Sage mir deinen Vornamen, und ich sage dir, wer du bist“ könne nicht richtig sein, so die SPD-Spitzenkandidatin. Die Berliner CDU hatte in einem Fragenkatalog an den Innenausschuss auch nach Vornamen von Tatverdächtigen mit deutscher Staatsangehörigkeit gefragt. (Tsp, dpa)

