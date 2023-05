Rassistische Attacke im Bus 39-Jährige in Berlin-Wedding beleidigt und geschlagen

In Berlin-Wedding wurde am Freitagmorgen eine 39-jährige Frau rassistisch beleidigt und geschlagen. Laut Polizei war die Frau gegen 5.50 Uhr in einem fahrenden Bus der Linie 283 Richtung Steglitz unterwegs, als sie von einem bisher unbekannten Mann zunächst rassistisch angepöbelt und dann mit mehreren Fausthieben gegen den Kopf geschlagen wurde.

Als der Fahrer den Bus deshalb stoppte, gelang dem Unbekannten die Flucht. Die geschockte Frau klagte laut Polizei über Kopfschmerzen und wollte sich selbst in ärztliche Behandlung begeben. Der Polizeiliche Staatsschutz des LKA ermittelt.