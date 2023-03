Rassistische Beleidigung und Körperverletzung Betrunkene Frauen attackieren 14-jähriges Mädchen an Berliner S-Bahnhof

In Berlin-Charlottenburg haben am Mittwoch zwei betrunkene Frauen ein 14-jähriges Mädchen rassistisch beleidigt und verletzt. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Den Angaben nach hielt sich die Jugendliche kurz nach 16 Uhr mit mehreren Klassenkamerad:innen am S-Bahnhof Jungfernheide auf, als eine 38-jährige Passantin sie unvermittelt angepöbelt habe. Die Frau habe die Jugendlichen aufgefordert, leiser zu sein und mehr Respekt zu zeigen. Zudem habe sie sich der 14-Jährigen gegenüber rassistisch geäußert und sei dem Mädchen bedrohlich nahegekommen, hieß es.

Eine weitere, 34 Jahre alte Frau habe die Schülerin zudem geschubst und ihr mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen. Ein 43-jähriger Zeuge, der in das Geschehen eingreifen wollte, sei ebenfalls mehrfach beleidigt worden.

Als mehrere Polizist:innen vor Ort eintrafen, hatten sich die alkoholisierten Frauen laut Polizei noch immer nicht beruhigt und pöbelten in Richtung aller umstehenden Personen. Bei der 34-Jährigen wurde ein Atemalkoholwert von rund 1 Promille gemessen, bei ihrer Bekannten ein Wert von 2,6 Promille.

Die beiden Frauen kamen zur Blutentnahme in einen Polizeigewahrsam, wo die 34-Jährige dann noch einen Polizisten an der Hand verletzte. Der Staatsschutz ermittelt. (Tsp)

