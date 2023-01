Rassistischer Angriff in Mitte „Der AfD-Mann hat mich gebissen“

Am Tag danach muss Steph Karl als erstes zum Arzt. Begutachtung der Verletzungen, der Hämatome und Schwellungen. Im Anschluss folgt die Impfung gegen Tetanus. Keine 24 Stunden zuvor wurde Steph Karl gebissen. Von einem Menschen - einem Bezirksverordneten der Alternative für Deutschland.

Mitte August 2021, ein warmer Sommerabend in der Hauptstadt. Karl ist Moderatorin und Musikjournalistin und an diesem Abend in Mitte unterwegs. Sie wohnt in dem Bezirk, fühlte sich dort immer wohl, auch weil es „so schön divers“ ist, sagt sie. Die 30-jährige wird von ihrer besten Freundin begleitet. Sie sitzen im Außenbereich eines Cafés in der Inselstraße nahe des Märkischen Museums. Am Nebentisch lassen sich kurz darauf eine Mann und eine Frau nieder. Karl und ihre Freundin beachten sie zunächst nicht, „wir haben uns einfach einen guten Abend gemacht“, sagt die Moderatorin.

Irgendwann versucht das Paar vom Nebentisch ein Gespräch mit den beiden Frauen zu führen. Zunächst fragen sie nach Zigaretten, dann beschwert sich der Mann angeblich darüber, dass Karl und ihre Freundin „dummes Zeug“ reden würden.

Interviews mit Farid Bang

Steph Karl hat privat und beruflich viel mit Musik zu tun. Für das Online-Format eines Rap-Magazins interviewt Karl Größen des Deutschen Raps und Hip-Hops wie Farid Bang. Ihre Videos haben auf YouTube über eine Million Aufrufe. Auch in ihrem persönlichen Sprachgebrauch nutzt die in Nairobi geborene 30-jährige viele Anglizismen und Wörter aus dem Hip-Hop. Ob der Mann vom Nebentisch das mit „dummes Zeug reden“ meinte? Unklar. „Ich habe zunächst versucht, ganz normal mit ihm zu reden, aber er suggerierte mir, ich wäre ihm intellektuell unterlegen“, erzählt die Moderatorin.

Als der Mann angeblich lauthals sagte, dass er Sprecher der AfD sei, gingen bei Karl und ihrer Freundin „alle Alarmglocken“ an, sagt sie. Die beiden Freundinnen wollen den Dialog beenden, doch der Mann sieht das nicht ein. Laut Karl habe er nicht aufgehört zu provozieren, zu beleidigen, irgendwann wird er rassistisch. Der Mann bezeichnet die Frauen als „N***r“, korrigiert sich und spricht von ironisch von „N***r*innen“. „Ich habe vor Wut angefangen zu weinen“, sagt Karl. Die Berlinerinnen bezahlen und verlassen das Café. Auch über anderthalb Jahre nach dem Vorfall merkt man der Moderatorin an, wie sehr sie die Worte getroffen haben. „Ich konnte einfach nicht glauben, dass mir sowas im Jahr 2021 in Mitte an der Grenze zu Kreuzberg passiert“. Es bleibt nicht bei Worten.

Die Frauen laufen Richtung U-Bahnhof Heinrich-Heine Straße, der Mann hinterher. „Na heult doch ihr N***r“, soll er geschrien haben. Die Straßen sind leer, es ist Sonntagabend. Irgendwann hält Karl es nicht mehr aus. Sie bleibt stehen und schreit ihren Verfolger an, brüllt „Ich bin kein N***r. Ich bin ein Mensch“.

Der Mann bleibt stehen, kommt Karl angeblich auf wenige Zentimeter nahe und schlägt der Frau ins Gesicht. Die 30-jährige versucht sich zu wehren, doch der Mann ist viel größer und nimmt sie in den Schwitzkasten. Nun versucht Karls Freundin, ihr zur Hilfe zu eilen. Es kommt zur Rangelei auf dem Boden. Karl gelingt es, sich zu befreien und den Mann festzuhalten, ihn am Boden zu fixieren. In der Vergangenheit nahm sie an Selbstverteidigungs-Kursen teil. Nun versucht sich der Mann loszureißen und beißt zu. Mitten in den Arm. Es existieren Fotos der Bisswunde, ein breites, großflächiges Hämatom am Unterarm.

Zeugen trennen den Mann von Karl und ihrer Freundin, kurz darauf trifft die Polizei ein. Für Karl besonders verstörend: der Mann soll sich noch am Ort des Geschehens als Opfer dargestellt haben, die Frauen haben ihn angeblich grundlos angegriffen, soll er den Polizisten gesagt haben. Die Beamten halten die Schilderungen des Mannes jedoch für wenig plausibel, das geht aus der Akte hervor. Die Berliner Staatsanwaltschaft sieht das ähnlich. Im November vergangenen Jahres erhebt sie Anklage gegen den 56-jährigen. Gleichzeitig wird bekannt gegeben, dass Ermittlungen gegen Karl und ihre Freundin wegen gefährlicher Körperverletzung eingestellt werden. Es sei viel wahrscheinlicher, dass der Konflikt vom Mann verursacht wurde.

Der mutmaßliche Täter: AfD-Politiker

Nun wird öffentlich, wer der mutmaßliche Täter ist. Tatsächlich ist Kai Borrmann AfD-Politiker und saß bis zur Bekanntgabe der Anklageerhebung in der Bezirksverordnetenversammlung von Mitte für die Fraktion der Rechtspopulisten. Zum Zeitpunkt der Attacke hat er mehr als 1 Promille Alkohol im Blut. Gegenüber der „Berliner Morgenpost“ gab Borrmann zu, das Wort „N***r“ verwendet zu haben, allerdings nicht als Beleidigung der Frauen, sondern nur um sich in die Diskussion am Nachbartisch einzuschalten.

Auch sei er den Frauen, als diese das Café verließen, nicht gefolgt, sagt Borrmann. Man habe lediglich den gleichen Heimweg gehabt. Dagegen spricht, dass Borrmanns Fahrrad angeschlossen am Café zurückgelassen wurde, sein Weg nach Hause in eine andere Richtung führt. Den Biss gibt der AfD-Politiker zu: Dieser sei Notwehr gewesen, nachdem die Gewalt von den Freundinnen ausgegangen war, behauptet der 56-jähriger in der „Berliner Morgenpost“.

Am kommenden Mittwoch beginnt der Prozess gegen Dr. Kai Borrmann im Amtsgericht Tiergarten. Dem Mann wird Beleidigung und Körperverletzung vorgeworfen. Steph Karl ist es wichtig, die rassistische Attacke dafür zu nutzen, eine Botschaft zu senden: „Passt auf euch auf, sowas kann jederzeit, überall passieren. Geht in Selbstverteidigungskurse, damit ihr euch wehren könnt, wenn es zum Angriff kommt.“, appelliert die Moderatorin. Der Mann sei davon ausgegangen, jemanden ohne Konsequenzen rassistisch zu attackieren. „Nicht mit mir“, sagt Karl.

