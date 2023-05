Rauchwolke in Berlin-Tegel Feuerwehr bekämpft Brand in Dachgeschoss von Ladenzeile

Am Donnerstagabend ist es an der Gorkistraße in Berlin-Tegel zu einem Brand mit einer weithin sichtbaren Rauchwolke gekommen. Zwischenzeitlich musste aufgrund der Rauchentwicklung auch der S-Bahn-Verkehr der Linie S25 zwischen Tegel und Heiligensee unterbrochen werden. Das teilte ein Feuerwehrsprecher dem Tagesspiegel auf Anfrage mit.

Demnach war es im Dachgeschoss einer Ladenzeile zu dem Brand gekommen. Dieser breitete sich auf etwa 100 Quadratmetern aus, sagte der Sprecher. Gegen 20.40 Uhr lief nach seinen Angaben die Brandbekämpfung von außen, unter anderem unter Zuhilfenahme von zwei Drehleitern. 56 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Die Feuerwehr war den Angaben nach gegen 18.42 Uhr alarmiert worden. Bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte hatten sich dem Sprecher zufolge fünf Personen eigenständig in Sicherheit bringen können. Weitere Menschen seien nicht in dem betroffenen Gebäudekomplex gewesen. Es gebe keine Verletzten. Die S-Bahn fahre inzwischen wieder normal.