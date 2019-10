In Wilmersdorf ist am Dienstagmorgen ein Brand an der ehemaligen Zigarettenfabrik Reemtsma ausgebrochen. Diese liegt an der Mecklenburgischen Straße nahe der Autobahn.

Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers brannte Dämmmaterial außerhalb der Halle, die derzeit abgerissen wird. Das Feuer war nach rund einer Stunde unter Kontrolle. Noch rund 50 Feuerwehrleute sind vor Ort und überprüfen, ob sich der Brand ausgebreitet hat und auf die Fabrik übergegangen ist.

Verletzt wurde laut Feuerwehr niemand. Die Arbeiter auf dem Gelände konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Eine Rauchwolke war zwischenzeitlich über weiten Teilen der Stadtgebiets zu sehen.

Laut Verkehrsinformationszentrale ist die Mecklenburgische Straße zwischen Forckenbeckstraße und Breite Straße wegen des Einsatzes gesperrt.