Am Donnerstagmittag ist im Lichtenberger Dong Xuan Center ein Feuer ausgebrochen, wie der rbb berichtet. In dem Einkaufszentrum in der Herzbergstraße brennt laut Feuerwehr ein Container, das Feuer hat außerdem auf eine Lagerhalle übergegriffen. 60 Einsatzkräfte sind im Einsatz. Die Linien M8 und M21 sind wegen des Feuerwehreinsatzes unterbrochen. Die Linie M8 verkehrt zur Zeit nicht zwischen Ev. Krankenhaus KEH und Roederplatz. Die Linie M21 ist zwischen Möllendorffstraße/Storkower Straße und Roederplatz eingestellt.

Die Qualmwolken waren weithin zu sehen, User twitterten Fotos von der dunklen Rauchsäule. Die Feuerwehr bittet wegen der starken Rauchentwicklung Anwohnende darum, Fenster und Türen zu schließen.

Es ist nicht der erste Brand in dem Lichtenberger Einkaufszentrum. Bereits 2016 brannte eine Lagerhalle des Centers komplett nieder, damals zog eine riesige, stinkende Rauchwolke über die Stadt.