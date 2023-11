Razzia in drei Berliner Bezirken Polizei jagt Supermarkt-Diebe aus Clan-Milieu

Am Freitagmorgen wurden Anwohner in Charlottenburg-Wilmersdorf, Neukölln und Lichtenberg unsanft geweckt. Die Polizei durchsuchte in einer Razzia sechs Gebäude. Dabei ging es um vier mutmaßliche Diebe. Zuerst hatte die „B.Z.“ darüber berichtet.

Die Tatverdächtigen sollen blitzschnell Einkaufswagen aus Supermärkten und anderen Geschäften geschoben haben. Das Diebesgut waren mal Pflegeartikel und mal Lebensmittel, gelagert wurde es in einer extra angemieteten Tiefgarage. Die Bande verkaufte ihre Beute demnach in großem Stil weiter.

Bei der Durchsuchung einer Wohnung an der Kranoldstraße in Berlin-Neukölln waren auch Waffen- und Drogenspürhunde im Einsatz. In einer Wohnung an der Knobelsdorffstraße in Charlottenburg fanden die Einsatzkräfte diverses Diebesgut. Ziel der Razzia war demnach auch eine Autovermietung mit Späti an der Treptower Straße.

Das SEK nahm nach Informationen der „B.Z.“ einen Tatverdächtigen fest. Dabei soll es sich um den Mann handeln, der im Mai 2023 vor dem Franz-Club in Prenzlauer Berg einen Türsteher niedergeschossen haben soll. Der Mann ist Clan-Angehöriger und ein Verwandter von Nidal R., der am Tempelhofer Feld erschossen wurde.

„Heute sieht man, dass es im Bereich der Organisierten Kriminalität eben nicht immer nur um Drogenhandel, Prostitution, Goldmünzen oder kostbare Kulturschätze geht“, sagte Benjamin Jendro, Sprecher der Gewerkschaft der Polizei. Es könne auch sich „auch mal um ganz banale Sachen wie Anti-Schuppen-Shampoo und gesalzene Erdnüsse“ handeln. Clans würden „über Netzwerke an Abnehmern verfügen, die diese Gegenstände in Bargeld umwandeln“. Steuerprüfung und Finanzamt sollten ihnen deshalb etwas genauer auf die Finger schauen. (Tsp)