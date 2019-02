Die Mieten in Berlin steigen seit Jahren, der soziale Wohnungsbau ist überfordert und die Mietpreisbremse bringt auch nicht den erhofften Erfolg. Wer oder was treibt die Preise in die Höhe? Kann der Staat die Mieten begrenzen oder gibt es bessere Lösungen? Braucht es mehr Transparenz auf dem Immobilienmarkt? Und welche Verantwortung tragen Investoren?

Über diese Fragen diskutieren wir im Rahmen des Rechercheprojektes „Wem gehört Berlin?” von Tagesspiegel und Correctiv am Donnerstag, den 21. Februar, um 19 Uhr mit:

Christoph Gröner, Bauunternehmer, Vorstand CG Gruppe

Maren Kern, Vorstand Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU)

Lisa Paus, Bundestagsabgeordnete aus Berlin (Grüne)

Tagesspiegel Leute Namen und Nachrichten aus Ihrem Berliner Bezirk - z.B. mit Laura Hofmann aus Berlin-Mitte Kostenlos bestellen

Jürgen Schick, Präsident Immobilienverband IVD

Reiner Wild, Geschäftsführer Berliner Mieterverein (BMV).

Moderiert wird die Veranstaltung „Wem gehört Berlin – Ist der Wohnungsmarkt noch zu retten?“ von Tagesspiegel Chefredakteur Lorenz Maroldt.

Die Veranstaltung ist kostenfrei, die Plätz sind begrenzt. Melden Sie sich deshalb bitte hier an. (Tsp)