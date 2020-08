Nach Tagesspiegel-Informationen wurde die Arbeit von Journalisten bei der Demo am Pariser Platz bereits mehrfach eingeschränkt. Erst rief eine Gruppe von Demonstrierenden einer RTL-Reporterin während ihrer Live-Schalte „Lügenpresse“ zu und schränkte so ihre Berichterstattung ein. Kurz darauf wurden sowohl ein Kamerateam des RBB, als auch eine ZDF-Crew von Corona-Demonstranten belagert und beleidigt. Schon bei der ersten „Querdenken“-Großdemo am 01. August kam es zu zahlreichen Beleidigingen gegen Journalisten und Journalistinnen. Vereinzelt wurden Pressevertreter angegegriffen und in ihrer Berichterstattung eingeschränkt.