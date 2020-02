Im Fall der rechtsextremen Anschlagserie von Neukölln gibt es offenbar einen dritten Tatverdächtigen. Bislang war nur die Rede vom Ex-NPD-Mann Sebastian T. und von einem früheren AfD-Bezirkspolitiker. Das steht im Zwischenbericht der Ermittler, der Thema auf der Sitzung des Innenausschusses des Berliner Abgeordnetenhauses am Montag war.

Zudem hat sich die Zahl der Straftaten, die der Anschlagserie zugerechnet werden, erhöht. Statt bislang 63 Straftaten sind es nun 72. Die neun neuen Taten sind erfasst worden, nachdem 2800 Brandstiftungen in den Direktionen 5 und 6 untersucht wurden. Sie wurden nun dem Neukölln-Komplex zugeordnet. Es gebe auch keine belastbaren Hinweise darauf, dass Daten von Opfern der Anschlagsserie aus der Polizei abgeflossen sind.

Debatte über rechtsextreme Anschläge in Neukölln. Innensenator Andreas Geisel (SPD) legte einen Zwischenbericht dazu vor. Foto: Paul Zinken/dpa

Der Zwischenbericht zur rechtsextremen Anschlagserie in Neukölln stammt von der Sonderkommission (Soko) „Fokus“, die auf Weisung von Innensenator Andreas Geisel (SPD) eingerichtet wurde. Die Ermittlergruppe soll mögliche Zusammenhänge zwischen den seit Jahren anhaltenden Anschlägen gegen Politiker und Bürger erkennen, die sich gegen Rechtsextremismus engagieren, erkennen.

„Taten hätten früher erkannt werden können“

In dem Bericht der Soko wird bemängelt, dass bei der Bearbeitung dieser neun Taten ein Zusammenhang hätte früher erkannt werden müssen. Überdies gibt es dem Bericht zufolge keine Hinweise auf Verbindungen im Neukölln-Komplex zu den Morden von Luke Holland und Walter Lübcke und zum rechtsextremen Attentat von Halle. Der Mordfall Burak Bektas wird derzeit noch geprüft.Polizeipräsidentin Barbara Slowik sagte, dass wegen Personalmangels die Daten nicht so zügig ausgewertet konnten wie es nötig gewesen wäre. Nach Tagesspiegel-Informationen hat die Soko Fokus bislang keine belastbaren Beweise gegen die Tatverdächtigen. Noch immer müssen beschlagnahmte Datenträger wie Computer und Handys ausgewertet werden.

Kritik an der Geheimhaltung

Unruhe hat in der rot-rot-grünen Koalition verursacht, dass der Zwischenbericht als geheim eingestuft wurde. Grüne und Linke kritisierten am Montag in interner Runde vor der Sitzung des Innenausschusses das Vorgehen Geisels. Der hatte dem Abgeordnetenhaus den Zwischenbericht erst in der vergangene Wochen vorgelegt - als „VS-vertraulich“. Zur Sitzung am Montag legte er allerdings kurzfristig eine neunseitige, öffentliche Fassung den Abgeordneten vor.

Linke und Grüne kritisierten, dass die Zeit nicht ausgereicht habe, damit alle Abgeordnete den Bericht lesen können. Die Beratung des Berichts unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Geheimschutzraum wurde vertagt.

Kritik bereits im Vorfeld

Niklas Schrader, Innenexperte der Linke-Fraktion sprach im Vorfeld bereits von einer „Aufklärung hinter verschlossenen Türen“ Das reiche aber nicht aus, um die Sorgen der von der Anschlagsserie betroffenen Neuköllner zu entkräften. Es müsste der Berliner Polizei und der Senatsinnenverwaltung daran gelegen sein, mehr aufzuklären.

Kritik am Vorgehen der Sicherheitsbehörden kam auch von der Opferberatungsstelle „Reach Out“. Anlass ist der Umgang mit den rechtsextremen Feindeslisten, die auf beschlagnahmten Computern entdeckt wurden. Die Betroffenen wüssten bis heute nicht, was über sie ausgespäht worden sei, was sie sehr verunsichere, sagte Sabine Seyb von Reach Out.