Im Zuge der rechtsextremen Anschlagsserie in Berlin-Neukölln hatten die Täter offenbar weitaus mehr potenzielle Opfer im Visier als bislang bekannt. Vor dem Innenausschuss des Abgeordnetenhauses erklärte Polizeipräsidentin Barbara Barbara Slowik am Montag, Anfang 2017 seien „hunderte“ Personen von Ausspähung durch die tatverdächtigen Neonazis betroffen gewesen.

Zu den ausgespähten Personen gehörte auch der Neuköllner Linke-Politiker Ferat Kocak, auf dessen Auto am 1. Februar 2018 ein Brandanschlag verübt worden war. Bei Kocak seien aber von den Ermittlern die vorliegenden Informationen zeitgerecht zusammengeführt worden, es habe eine lückenhafte Bewertung gegeben.

Zugleich warnte die Polizeipräsidentin davor, die Berliner Polizei wegen der Pannen im Fall Kocak und der fehlende Ermittlungserfolge unter einen Pauschalverdacht zu stellen. Gerade die Beamten, die beim Landeskriminalamt (LKA) für politische motivierte Kriminalität von Rechts zuständig sind, seien mit Leidenschaft dabei und hätten ihr Herz dem Kampf gegen Rechts verschrieben. „Die Ermittler wollen Erfolge“, sagte Slowik. Es gebe auch keine Anhaltspunkte dafür, dass jemand in der Polizei den Erfolg im Neuköllner Ermittlungskomplex unterdrücken wollte.

Die Sitzung des Innenausschusses sollte zum Teil in einem abhörsicheren Raum ohne Öffentlichkeit stattfinden. Das war bereits am Ende der letzten Sitzung angekündigt worden. Vertreter von Polizei und der Verfassungsschutz sollten den Abgeordneten über Details der Ermittlungen gegen Verdächtige aus der rechtsextremen Szene in Neukölln berichten.

Unter Zugzwang. Andreas Geisel (SPD), Berlins Innensenator, muss Ergebnisse liefern. Foto: Paul Zinken/dpa

Vor zwei Wochen hatten die zuständigen Sicherheitsbehörden Ermittlungsfehler eingeräumt und bedauert, dass den beiden Hauptverdächtigen bisher nichts nachgewiesen werden konnte. Innensenator Andreas Geisel (SPD), die Kriminalpolizei und ein Oberstaatsanwalt versicherten, dass sie alles nur Mögliche zur Aufklärung unternehmen würden.

Demnächst soll ein Bericht der Anfang des Jahres eingesetzten Ermittlungsgruppe „Fokus“ vorgelegt werden.

In Neukölln hatten mutmaßlich rechtsextremistische Täter in den vergangenen Jahren Autos von bekannten Mitgliedern linker Parteien und Einrichtungen angezündet, Drohungen verschickt und linke Treffpunkte beschädigt. Die Linkspartei verlangt einen Untersuchungsausschuss des Parlaments zu dem Thema. (mit dpa)