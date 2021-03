Es waren deutlich weniger als erwartet: Zu Demonstrationen von Rechtsextremen im Berliner Regierungsviertel sind am Samstag bis zum Mittag nur wenige Teilnehmer gekommen. „Hier ist ganz wenig los“, sagte eine Polizeisprecherin am Samstagvormittag über die Lage am Brandenburger Tor, wo sich ihr zufolge etwa 70 Leute versammelt hatten.

Die Polizei hatte bei den verschiedenen Protesten von Rechtsextremen und sogenannten Reichsbürgern mit einer niedrigen vierstelligen Teilnehmerzahl gerechnet. Ein Autokorso am frühen Morgen wurde wegen mangelnder Teilnehmer abgesagt.

Zu linken Gegenprotesten am Boulevard Unter den Linden kamen etwa 300 Menschen. Auch Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) und Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) waren vor Ort, berichtet ein Teilnehmer dem Tagesspiegel.

Im Umfeld aller Demos im Laufe des Tages wollte die Polizei je nach Lage mit bis zu 1800 Kräften im Einsatz sein. Es gebe dabei Unterstützung aus Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt und von der Bundespolizei, teilte die Polizei am Morgen mit.

Am Rande der Kundgebung am Brandenburger Tor beschimpften und bedrohten einige rechtsextreme Teilnehmer Fotografen. Die Polizei schritt schnell ein.

Kurz darauf gab es anderer Stelle zwei Festnahmen von Teilnehmern, es kam zu kleineren Rangeleien, wie ein dpa-Reporter berichtete. Die Polizei twitterte, dass sie ein Video prüft, das eine Person zeigt, die den Arm hebt. Der Hitlergruß ist in Deutschland eine Straftat.

Vor allem der Bereich Unter den Linden zwischen russischer Botschaft und Brandenburger Tor sowie der Platz vor dem Reichstagsgebäude liegen im Fokus der angemeldeten Kundgebungen und Demonstrationen.

Nicht explizit gegen die Corona-Maßnahmen

Im Unterschied zu den Großdemonstrationen der "Querdenken"-Bewegung im August richten sich viele der Versammlungen heute nicht explizit gegen die Corona-Maßnahmen. In Mitte sind mehrere Versammlungen unter dem Namen "Frieden, Freiheit, Souveränität" angemeldet.

[Mehr zum Thema: Anwaltsschreiben, Seminare, Lügen: Wie sich deutsche Impfgegner professionalisieren (T+)]

In diversen Reichsbürger-Chats auf dem Messengerdienst Telegram wurde im Vorfeld auch dazu aufgerufen, vor den Botschaften Russlands und der USA für einen Friedensvertrag mit den Alliierten zu demonstrieren, da Deutschland angeblich noch besetzt sei. Auch deswegen werden voraussichtlich viele "Querdenker" und Gegner der Corona-Maßnahmen zu parallel stattfindenden Demonstrationen nach Potsdam oder Kassel ausweichen.

Alle aufrufenden Gruppen mit Bezügen zu Rechtsextremisten

Der Verfassungsschutzchef Michael Fischer hatte vorab gesagt, alle aufrufenden Gruppen hätten mehr oder weniger deutliche Bezüge zu Rechtsextremisten. Darunter seien auch gewaltbereite Personen.

Neben den rechten bis rechtsextremen Versammlungen sind eine Reihe von Gegendemonstrationen angemeldet. Hierzu rufen zivilgesellschaftliche Bündnisse und antifaschistische Gruppierungen auf. Vom Rosa-Luxemburg-Platz startet ein Fahrradkorso, der sich gegen die rechten Kundgebungen richtet.

Die Berliner Polizei, zeigt sich laut Pressestelle vorbereitet und richtet erstmal eigene Schutzzonen für Medienvertreter ein. In drei Bereichen können Journalisten Schutz suchen, sollte es zu Attacken oder Übergriffen wie bei vergangenen Demonstrationen der Szene kommen. (mit dpa)