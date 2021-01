Die Schule liegt am östlichen Rand Berlins, im Ortsteil Mahlsdorf, rundherum ist viel Grün. Etwa 160 Kinder in den Klassen eins bis zwölf werden dort unterrichtet, 30 Mitarbeiter listet die Internetseite der Schule auf. Dort steht auch: „Wir führen die Schule politisch und konfessionell neutral in freier Trägerschaft.“ Tatsächlich ist die Schule ein Fall für die Schulaufsicht und für den Verfassungsschutz – wegen des Vorwurfs rechtsextremistischer Umtriebe.

Der bekannte Holocaustleugner, Rechtsextremist und Antisemit Bernhard Schaub war an der Schule aktiv, sein Kind ging dort zur Schule. Und er hat sich offenbar, so berichtete es kürzlich der WDR in einer Reportage, besonders gut mit der Leitung der Einrichtung verstanden.

Nach Aussagen eines früheren Lehrers soll es an der Schule nicht gern gesehen sein, wenn im Unterricht die jüngere deutsche Geschichte, der Holocaust und der Nationalsozialismus behandelt werden. Anne Franks Tagebuch soll sogar als Lügengeschichte bezeichnet worden sein. Auch der sogenannte Volkslehrer Nikolai Nehrling, ein bekannter Holocaustleugner, hat eine öffentliche Theateraufführung an der Schule besucht. Das war im Frühjahr 2019, ein Jahr nachdem der Tagesspiegel seine Machenschaften öffentlich gemacht hat und er aus dem Schuldienst entlassen wurde.

Wie konnte es soweit kommen? Bereits im Jahr 2013 hatte der Bund der Freien Waldorfschulen die Zusammenarbeit mit der Elsengrund-Schule aufgekündigt. In einer Erklärung des Verbandes von Donnerstag heißt es über die Mahlsdorfer Schule am Elsengrund: „Als sie 2013 Kinder eines Holocaustleugners aufnahm und sich im Zusammenhang damit aufgeworfener Fragen nicht kooperativ zeigte und den Verdacht einer Nähe zu rechtsextremem Gedankengut der Schulleitung nicht ausräumen konnte, wurde ihr der Gaststatus seitens der Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Waldorfschulen in Berlin-Brandenburg gekündigt.“ Daneben sei der Schule die Nutzung der Marke Waldorf untersagt und die Senatsverwaltung darüber informiert worden.

Grund für das Vorgehen waren Hinweise einer Lehrerin auf Schaub, der an der Schule seine Kinder unterrichten ließ. Der Schweizer ist ein Hardcore-Antisemit und Fanatiker. 2006 war er mit NPD-Funktionären bei der Holocaustleugner-Konferenz des iranischen Mullah-Regimes in Teheran.

Und das ist nur ein Beispiel. Er hatte auch die „Europäische Aktion“ um 2008 mitgegründet, die die „Rückwanderung“ aller Nicht-Europäer in ihre Heimatländer fordert oder sich für Holocaustleugner Horst Mahler einsetzt, als der in Brandenburg in Haft saß. Und Schaub war bei Nazi-Demonstrationen. Seine Kinder schickte Schaub, der selbst Waldorflehrer in der Schweiz war, in geheime Lager des extrem rechten Sturmvogel-Deutscher Jugendbund, dort wo der völkische Nachwuchs auf Linie gebracht wird.

Nach dem Streit mit dem Verband der Waldorfschulen schrieb Schaub der Leiterin der Elsengrund-Schule und deren Mann, der dort Lehrer ist, einen Brief und bedankte sich für die Unterstützung. Er habe nicht gedacht, dass die Schule „einem solch perfiden Ansturm von Aggressionen und Verleumdungen standhält“. Zugleich warnte er, dass sich nun „alle möglichen und jüdischen Aktivisten des Problems annehmen könnten“. Er wisse, dass es an der Schule Sympathisanten gebe, und fühle sich „Euch und der Schule herzlich verbunden“. Ein Brief, geschrieben in vertraulichem Ton.

Reden wollte niemand

Jahrelang geschah nichts. Es gab Hinweise, Eltern nahmen ihre Kinder von der Schule, reden wollte niemand. Schaub soll die Schule nochmals besucht haben, die Nähe zur Führung der Schule soll bekannt gewesen sein. Ein Foto zeigt die Schulleiterin und Schaub beim Beisammensein. Auch die Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus Berlin (MBR) wusste von den Vorgängen, seit Ende 2019 beriet sie mehrere Personen aus dem Umfeld der Schule.

Offiziell verwerten könnten es die Berater es nicht, es herrschte Angst, niemand wollte mit seinem Namen dafür einstehen. Doch dann verfasste ein Vater, der die Schule mit aufgebaut hat, einen Brandbrief. Der Schulverwaltung schilderte er darin von den braunen Machenschaften, von einem diktatorischen und sektenartigen Führungsstil – und von den Verbindungen zum Holocaustleugner Schaub.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Die Bildungsverwaltung bestätigt auf Anfrage, dass das Schreiben Ende Januar beim Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf einging und von dort am 11.Februar der Senatsbildungsverwaltung übermittelt worden ist. Auch die Landesarbeitsgemeinschaft der Waldorfschulen Berlin-Brandenburg meldete sich im Februar 2020 bei der Schulaufsicht für die freien Schulen. „Es wurde sofort eine umfassende, vertiefte Überprüfung im Zeitraum von Februar bis November 2020 durch die Schulaufsicht der Schulen in freier Trägerschaft eingeleitet“, sagte ein Sprecher der Bildungsverwaltung. Es gab Gespräche mit der Geschäftsführerin und Schulleiterin, die Schule musste schriftlich Stellung nehmen.

Die Schulaufsicht besuchte die Einrichtung ohne Ankündigung, führte Hospitationen durch, prüfte das Personal und dessen erweiterte Führungszeugnisse, sichtete Akten. Zunächst habe die Schulaufsicht „keine Anhaltspunkte im Hinblick auf eine Beeinflussung von Schülerinnen und Schülern“ feststellen können, erteilte aber Auflagen zum Einsatz von Lehrkräften, „Partizipation von Erziehungsberechtigten und Schülerinnen und Schülern“ und zur „Orientierung am Rahmenlehrplan“. Dies sei termingerecht umgesetzt worden. Nachdem der WDR berichtet hat, sei ein „weiteres schulaufsichtliches Prüfungsverfahren beauftragt worden“. Dabei gehe es etwa um den Besuch des Volkslehrers. Der Verfassungsschutz hatte die Schulverwaltung ebenso darauf hingewiesen.

Mehr zum Thema Verfassungsschutzchef Haldenwang warnt „Steil ansteigender Antisemitismus in Deutschland“

Die Schule weist die Vorwürfe als „naives Kolportieren verleumderischer Tatsachenbehauptungen“ zurück. Die Schulleitung werde gezielt in die Nähe von Rechtsextremisten gerückt. Beim Vater, der der Schulaufsicht geschrieben hat, handle es sich um ein „enttäuschtes vormaliges Vorstandsmitglied“. Die Vorwürfe hätten sich bei der Überprüfung als haltlos erwiesen.