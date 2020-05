Obwohl die Infektionsschutzregeln zuletzt gelockert worden sind, haben am Samstag bis zu 1200 Berliner gegen die Maßnahmen protestiert – unterwegs war dabei eine krude Mischung aus arglos anmutenden Senioren, esoterischen Verschwörungstheoretikern, rechtsradikalen Reichsbürgern und polizeibekannten Hooligans. „Wir alle sind das Volk“, skandierte eine Menge am Alexanderplatz. Gegen die „Volksverräter“ aus „der Politik“ wurde zu „Widerstand“ aufgerufen. Flaschen flogen, Beamte setzen Pfefferspray ein, dutzende Männer und Frauen wurden vorläufig festgenommen.

Immer wieder forderten Polizisten kleinere und größere Gruppen auf, Plätze zu räumen – da in Berlin aus Infektionsschutzgründen derzeit nur Kundgebungen mit maximal 50 Teilnehmern zugelassen sind. Und dabei müsste jeder zu jedem einen Abstand von 1,50 Metern einhalten. Dies war am Alexanderplatz schon augenscheinlich nicht der Fall. Ein Polizeihubschrauber hatte zudem Übersichtsbilder gemacht.

Schon am Vormittag protestierten vorrangig Reichsbürger auf der Wiese vor dem Bundestag. Auch dort: Wegen mutmaßlicher Verstöße gegen die Corona-Eindämmungsregeln führten Polizisten circa 30 Teilnehmer ab, um deren Personalien festzustellen. Anwesend war am Reichstag auch der ins Verschwörungstheoretische abgedriftete Erfolgsgastronom Attila Hildmann. Der Vegan-Koch parlierte gerade mit TV-Reportern, als er von einem Reichsbürger namentlich über Mikrofon kritisiert wurde. Inhalt? Wirr.

[Behalten Sie den Überblick: Jeden Morgen ab 6 Uhr berichten Chefredakteur Lorenz Maroldt und sein Team im Tagesspiegel-Newsletter Checkpoint über Berlins wichtigste Nachrichten und größte Aufreger. Kostenlos und kompakt: checkpoint.tagesspiegel.de]

Hildmann unterbrach das Interview und schritt zügig auf den Redner zu – weshalb umgehend Beamte dazu stürmten und Hildmann aus der Veranstaltung zogen. Ein Pressetross eilte dem Polizisten-Pulk (und Hildmann in der Mitte) mit dutzenden Kameras nach, letztlich wurde Hildmann abseits nur ermahnt, die Abstandregeln einzuhalten: 1,50 Meter zu jedem Nebenmann.

Die Reichsbürger forderten Milde für den Erfolgskoch, denn der versteht sich inzwischen ja selbst als Regierungsfeind, der sich von „Geheimgesellschaften“ beobachtet fühlt und im Netz alle „Kameradschaften, alle muslimischen Brüder“ aufruft, eine „Diktatur“ zu verhindern.

Angriffe auf Journalisten auf Demos gegen Verordnung

Vergangenen Mittwoch war ebenfalls bei einer Kundgebung von Infektionsschutzkritikern am Reichstag ein ARD-Kameramann getreten worden. Seit einigen Wochen wird vor allem vor der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz gegen die Corona-Maßnahmen protestiert. Am 1. Mai hatte die Polizei eine der sogenannten Hygiene-Demonstrationen schnell aufgelöst. Kurz danach wurde einige Ecken weiter ein ZDF-Team von circa 15 Vermummten niedergeprügelt.

Wie berichtet, teilte die Staatsanwaltschaft mit, dass einige der Verdächtigten unter dem Bezug „links“ polizeibekannt seien. Der Moderator der ZDF-Satiresendung „heute show“, Oliver Welke, hat sich für die breite Solidarität nach dem Angriff auf seine Kollegen bedankt. Es seien viele Genesungswünsche eingegangen, sagte Welke in der Sendung am Freitagabend: „Diese Woche haben wir als Nachrichtensatire also mal erfahren, wie das ist, selber in den Nachrichten vorzukommen – schön.“

[In unseren Leute-Newslettern berichten wir wöchentlich aus den zwölf Berliner Bezirken. Die Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de]

Über die Anti-Infektionsschutz-Proteste sprach die Deutsche Presse-Agentur mit dem Berliner Soziologen Simon Teune. Es gebe Formen einer „unterkomplexen Kritik, die nicht über links oder rechts definiert“ sei, sagte Teune. „Die Veranstaltungen haben das Potenzial, verschiedene Gruppen anzuziehen, die eine ganz unterschiedlich motivierte Kritik haben.“

Der TU-Dozent erklärte: „Es gibt Leute, die gegenüber den wissenschaftlichen Erkenntnissen zu dem Virus generell skeptisch sind und sagen, so weitreichende Maßnahmen sind nicht gerechtfertigt.“ Er glaube aber, das Potenzial sei beschränkt, für eine Massenmobilisierung tauge es nicht.

Mehr zum Thema Krude Proteste gegen den Infektionsschutz Polizei führt Attila Hildmann wegen Abstandsgebot ab

Auch in Stuttgart, München und Frankfurt (Main) haben am Samstag tausende Menschen gegen die Einschränkungen in der Corona-Pandemie demonstriert.