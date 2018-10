Es ist so eine Woche, in der man sich wünscht, woanders zu leben. Es ist die Woche, in der Deutschland frei hat. Ganz Deutschland? Nein, ein kleines Bundesland hält und arbeitet durch – Berlin. Während die eher evangelisch geprägten Bundesländer an diesem Mittwoch Martin Luther und seine reformatorischen Thesen feiern, können am Donnerstag die Menschen in überwiegend katholischen Regionen der katholischen Heiligen gedenken, ohne dabei von ihrer Arbeit abgelenkt zu werden. Mit dem Freitag als Brückentag kommt schnell ein verlängertes Wochenende zusammen, das man wunderbar für einen Städtetrip nutzen kann, etwa nach Berlin. Denn hier stört kein Feiertag die Betriebsamkeit. Am Reformationstag shoppen Brandenburger traditionell in Berlin. Kein Wunder, dass Berlins neustes Shoppingzentrum, die East Side Mall an der Warschauer Brücke, eben an diesem Mittwoch eröffnet wird.

Neun Bundesländer feiern am Mittwoch, fünf weitere am Donnerstag. Nur Berlin feiert gar nicht. Das ist nicht feierlich. Neun Feiertage haben wir derzeit, kein Bundesland hat weniger, viele haben aber mehr. Bayern kommt auf 13, Baden-Württemberg auf zwölf – was die These widerlegen dürfte, dass zu viele Feiertage die Wirtschaftskraft ruinieren.

Aber auch Berlin soll ja in Zukunft wenigstens einen zusätzlichen Feiertag bekommen. Gestritten wird nur noch darüber, welcher es sein soll. Ein Vorschlag: Der zusätzliche Feiertag sollte aus Gründen der Lebensfreude in einem Monat liegen, der bisher noch keinen Feiertag hat. Und man sollte ihn nicht in die Ferien legen. Zu Berlin passen sollte er allerdings auch noch. Was käme da infrage? Vielleicht der EU-weite „autofreie Tag“ am 22. September. Berlin könnte sich damit als Vorreiter einer klimafreundlichen Verkehrspolitik profilieren. Und wir hätten frei, um Rad oder Bahn zu fahren – etwa nach Brandenburg oder nach Bayern.