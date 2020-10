Weil am Samstag in Brandenburg Reformationstag gefeiert wird, müssen Berliner auf Paketsendungen des Dienstes DHL verzichten. Das teilte die Deutsche Post am Donnerstag mit. Grund ist die Lage der Paketzentren, die Berlin mit versorgen: Sie befinden sich in Rüdersdorf und Börnicke in Brandenburg. In Berlin ist der Reformationstag kein gesetzlicher Feiertag.

„Eine von der Deutschen Post DHL beantragte Sondergenehmigung ist durch die zuständige Brandenburger Behörde abgelehnt worden“, sagte ein Sprecher dem Tagesspiegel. Die betreffenden Paketsendungen sollen in der kommenden Woche ausgeliefert werden. Briefe und Postkarten werden am Samstag wie gewohnt ausgeliefert.