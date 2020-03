Der Regierende Bürgermeister sprach um 10 Uhr im Abgeordnetenhaus über die Lage in der Coronakrise in Berlin. Er appellierte an die Solidarität der Menschen und versprach Hilfe für jene, die um ihre Existenz fürchten. Von der Opposition kam Kritik an der verzögerten Reaktion des Senats. Die CDU will das Vorkaufsrecht erstmal aussetzen (mehr zur Parlamentsdebatte im Blog unten).

In Berlin ist ein fünfter Coronavirus-Patient gestorben. Das erfuhr der Tagesspiegel am Donnerstagmorgen. Es handelt sich um einen 81 Jahre alten Mann (zuvor war das Alter fälschlicher Weise mit 82 angegeben worden). Ob er eine Vorerkrankung hatte, ist noch nicht bekannt. Am Mittwoch war ein vierter Patient an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Es war 83-jährigen Mann mit Vorerkrankungen. Erst am Dienstagabend wurde bekannt, dass ein 42-Jähriger mit einer kranken Lunge nach einer Covid-19-Erkrankung gestorben war.

Um 90 Prozent ist der Betrieb an den Berliner Flughäfen durch die Coronakrise eingebrochen. Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) machte im Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses klar, dass der Senat über die vorübergehende Schließung nachdenkt.

Derzeit sind in Berlin 1645 Coronavirus-Fälle bestätigt (Stand Mittwoch, 16.30 Uhr). Das sind 220 mehr als am Vortag. 208 Patienten werden in Krankenhäusern behandelt, 38 davon auf Intensivstationen. Am Dienstag waren es noch 112 beziehungsweise 26.

Alle aktuellen Entwicklungen zur Coronavirus-Situation in Berlin und Brandenburg erfahren Sie in diesem Blog weiter unten. Entwicklungen aus Deutschland und der Welt können Sie in diesem Newsblog verfolgen. Die Entwicklungen im Sport begleiten wir in einem weiteren Blog.

Hintergrund-Informationen zum Coronavirus:

[Behalten Sie den Überblick: Corona in Ihrem Kiez. In unseren Tagesspiegel-Bezirksnewslettern berichten wir über die Krise und die Auswirkungen auf Ihren Bezirk. Kostenlos und kompakt: leute.tagesspiegel.de]