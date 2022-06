Nichts wie raus aufs Land: An diesem Sonnabend startet in Brandenburg landesweit die 27. „Brandenburger Landpartie“. Bis Sonntag können während der zweitägigen Veranstaltung in allen Regionen des Bundeslandes Bauernhöfe und Agrarbetriebe, Gärtnereien, Fischereien, Forstbetriebe und Kultureinrichtungen besucht werden. Auch Hofläden und Landgasthöfe haben sich auf die touristischen Aktionstage besonders vorbereitet (das ganze Programm gibt es unter brandenburger-landpartie.de).

Unterdessen kann Brandenburg nach Auskunft der Veranstalter:innen am ersten Landpartie-Tag noch einen weiteren Feiertag begehen. Der 11. Juni 1157 gilt als Geburtstag Brandenburgs – und somit darf auf der Brandenburger Landpartie auch der 865. Geburtstag der Mark Brandenburg gefeiert werden.

Und es gibt an diesem feierlichen Tag etliche Highlights. Es beteiligen sich auch Mühlen Brandenburgs an der Besucheraktion an diesem Wochenende: So ist die Bockwindmühle Vehlefanz im Landkreis Oberhavel ein historisches Baudenkmal und nahezu komplett erhalten. Sie dient heute als Museum und außerschulischer Lernstandort. Rund um die Mühle finden am Wochenende zahlreiche Veranstaltungen statt. So gibt es Führungen durch die Mühle und zur Mühlengeschichte sowie Präsentationen ländlichen Handwerks.

Für Kinder sind viele Angebote zusammengetragen, und eine Lernstrecke soll Spaß machen, wie auch Infos vermitteln. Zudem wird einen „Lehrstand Imkerei“ aufgebaut. Kerstin Rosen informiert anlässlich der Landpartie auch zu ländlichem Handwerk und Brauchtum in der Gemeinde Oberkrämer. Die Kontaktrufnummer ist die 03304/2061227 (online: oberkraemer.de). Die Öffnungszeiten sind am Samstag von 11 bis 17 Uhr; Lindenallee 71 in 16727 Oberkrämer-Vehlefanz.

Autofahrer:innen erreichen die Mühle über die Landstraße L17 Ortsausgang, Richtung Kremmen. Der nahegelegenste Bahnhof ist Oberkrämer Ortsteil Vehlefanz, in etwa 1,5 Kilometer Entfernung. Viele weitere historische Mühlen, etwa in der Uckermark, lohnen auch unabhängig von der „Landpartie“ einen Besuch.

Viele Besichtigungsangebote anlässlich der „Brandenburger Landpartie“ bereitet der Verband pro agro nun seit mehr als einem Vierteljahrhundert vor – und bietet damit die größte Informationsveranstaltung im ländlichen Raum der Region. Unterstützt wird die Veranstaltungsreihe vom Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz des Landes.

Die zentrale Eröffnungsfeier findet um 10 Uhr mit Landwirtschaftsminister Axel Vogel (Grüne) am Hof der Hemme Milch GmbH, im Angermünder Ortsteil Schmargendorf, in der Uckermark statt.

1994 erstmals veranstaltet, bietet die Brandenburger Landpartie jährlich neue Facetten. So werden etwa Backöfen angeheizt für frische Brote und leckere Kuchen, alte und neue Landtechnik kann entdeckt werden, es starten vielfältige Hof- und Dorffeste, Stall- und Feldrundgänge, Kutschfahrten und Radtouren, heißt es auf der Website. Besucher können „regionale Produkte genießen und lokale Traditionen kennenlernen“, mit „Landwirtschaft zum Anfassen“ in Ställen und Gärten.