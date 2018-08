Unfall in Reinickendorf: Am Waidmannsluster Damm ist ein LKW gegen eine Brücke gefahren, das teilte die Feuerwehr per Twitter mit. Die Feuerwehr sei mit 18 Einsatzkräften vor Ort - eine Person werde demnach derzeit vom Rettungsdienst behandelt, hießt. Der Waidmannsluster Damm ist zwischen Düsterhauptstraße und Artemisstraße zur Zeit gesperrt. Auch für die S-Bahn hat der Unfall Folgen: Der Zugverkehr zwischen Frohnau und Schönholz ist derzeit unterbrochen. Die S1 verkehrt zwischen Oranienburg und Frohnau sowie Wannsee und Waidmannslust, teilte die S-Bahn-Berlin mit. Der 10-Minuten-Takt könne derzeit nur auf der Strecke von Wannsee bis Gesundbrunnen eingehalten werden. Die S26 verkehrt nur zwischen Priesterweg und Nordbahnhof. Zwischen Frohnau und Hermsdorf wurde ein Schienersatzverkehr eingerichtet. (Tsp)