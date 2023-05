Reparaturtermin im 17. Stock Happyend über den Dächern Berlins - der Techniker naht

Was sehen wir da am Horizont? Einen Fahrstuhl-Techniker, Halleluja! Seit Wochen gibt’s Ärger in einem Wohnhaus an der Westerwaldstraße im Berliner Ortsteil Falkenhagener Feld. Der große Fahrstuhl ist kaputt, was bei 17 Stockwerken eine fiese Zumutung ist. Zumal auch der kleinere Aufzug rumzickt und nur „mit Glück“ kommt, wie ältere Anwohner schimpfen.

Jetzt hat sich Spandaus Mieterschützer vom Hilfsverein AMV, Marcel Eupen, beim Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau mit einer guten Nachricht gemeldet, die noch ganz frisch ist: Es gibt seit Montag einen Reparaturtermin. „Ich bin hocherfreut“, sagt Eupen dem Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel. „Druck durch Politik und Öffentlichkeit wirkt.“

Das Foto entstand im betroffenen Hochhaus und zeigt die Nachbarschaft und die Kirche, die abgerissen wird. © imago images/Schöning

„Die beiden Aufzugsanlagen des 17-geschossigen Hochhauses Westerwaldstraße 1 werden aufgrund des technisch schlechten Zustandes vorgezogen und in den nächsten Wochen bis Ende August 2023 saniert“, meldet die landeseigene Wohnungsgesellschaft Berlinovo dem Abgeordnetenhaus. Das geht aus einer schriftlichen Anfrage von Katalin Gennburg und Niklas Schenker, beide Linke, hervor. Zuvor hatte die Linke um Lars Leschewitz bereits auf Bezirksebene und Helmut Kleebank, SPD, aus dem Bundestag Tempo gefordert.

Die Berlinovo hatte die Häuser von der Deutschen Wohnen 2022 übernommen. Die meisten Fahrstühle sind in die Jahre gekommen und stammen aus den 60ern. Mehr als 70 Aufzüge im Kiez wurden in den vergangenen Jahren saniert, jetzt folgt der letzte Schwung mit 20 Fahrstühlen – allen voran im Problemhochhaus am Westerwaldplatz. Kostenpunkt: 2,5 Mio Euro.

Gibt’s ‘ne Mietminderung? „Für Stillstandszeiten der Fahrstühle kommen grundsätzlich Mietminderungen zugunsten der Bewohner des Hauses in Betracht“, erklärte Finanzstaatssekretär Wolfgang Schyrocki, CDU. Der Haken: Einzelfallentscheidung. „Entscheidend ist, ob der einzelne Mieter bzw. die einzelne Mieterin durch den Stillstand des Fahrstuhls tatsächlich beeinträchtigt wurde. In dem Objekt sind zwei Aufzüge vorhanden und es kam bislang glücklicherweise nur selten vor, dass beide Aufzüge zur selben Zeit stillstanden. Insofern war und ist eine Aufzugsnutzung möglich, wenn auch teilweise eingeschränkt.“

