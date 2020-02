Ursprünglich richtete sich die anonyme Anzeige, die den Prozess ins Rollen brachte, gegen eine andere Praxis. Jemandem aus der Klinik schien die steigende Zahl von Spätabbrüchen an Vetters alter Wirkungsstätte aufs Gewissen zu schlagen.

Während die Menge an Abtreibungen im Frühstadium der Schwangerschaft seit Jahren konstant bleibt – bundesweit beträgt sie knapp 100 000 pro Jahr –, hat sich die sehr viel geringere Zahl an Spätabbrüchen nach der 24. Schwangerschaftswoche verdreifacht, auf 655 im Jahr 2018. In Berlin ist die Situation seit einem Jahrzehnt ziemlich konstant mit 100 bis 120 Fetoziden pro Jahr. Das Neuköllner Krankenhaus hat sich deutschlandweit zu einem Zentrum für solche Eingriffe entwickelt. In der Anzeige ist von „Abbruchstourismus“ die Rede.

Der Fall des selektiven Fetozids aus dem Jahr 2010 wurde in ihr nur als ein ungewöhnliches Ereignis miterwähnt. Doch er war es, bei dem die Staatsanwaltschaft – auch erst in einem zweiten Angang – ein mögliches Fehlverhalten Vetters entdeckte.

Geboren in Dresden als Sohn eines Chirurgen gelangte er 1958 mit der Familie in den Westen. Mitten in der Studentenrevolte nahm er sein Medizinstudium auf. Ein Zweitstudium der Soziologie schloss er an, bevor er in Zürich seine Karriere als Pränatal- und Geburtsmediziner begann. Besonders die operativen Möglichkeiten bei Schwangerschaften hatten es ihm angetan. Und Zürich ist weltweit eines der hoch spezialisierten Forschungszentren auf diesem Gebiet. Nach Neukölln kam Vetter mit der Absicht, eine fetalchirurgische Abteilung aufzubauen, was bis zu intrauteriner Herzklappensprengung und Versuchen ging, Gefäßblockaden ohne Laser herzustellen.

Von seiner 68er-Prägung hat sich offenbar ein durchaus aufrührerisches Gemüt bis heute erhalten. Jedenfalls ist er ein entschiedener Verfechter der Auffassung, dass sich ein Arzt nicht hinter höheren moralischen Werten verstecken könne, wenn sich eine Frau in Not an ihn wende.

Wenn der Richter ihm in seinem Urteilsspruch vorhielt, es „schlicht unglaubhaft“ zu finden, dass er die Grenze zwischen erlaubtem Fetozid und Totschlag nicht gekannt haben will – was der Angeklagte nie behauptet hatte –, so stimmt zumindest: Über nichts machen sich Geburtshelfer so intensiv Gedanken wie über diese Grenze. Als entscheidender Moment, der aus einem Helfer einen Täter macht, gilt bei einem Kaiserschnitt allgemein die Öffnung des Uterus. Was stark mit der Idee zusammenhängt, dass ein Mensch mit dem Schnitt „ans Licht der Welt“ geholt wird.

In den gängigen Lehrbüchern für Ärzte findet sich indes nichts Eindeutiges zum Thema des strafrechtlichen Lebensbeginns. Ebenso wenig zu Mehrlingsgeburten, die zeitlich versetzt erfolgen können. Das Gesetz unterscheidet nicht zwischen der Geburt eines Kindes und der von mehreren. Wobei ohnehin immer erst nachträglich definiert werden kann, welche Symptome ihren Beginn markiert haben.

Die Staatsanwältin fasste diesen Umstand in den Satz: „Das Vergehen der Ärzte hat sich nicht wesentlich vom rechtlich Erlaubten unterschieden.“ Was Vetter und seine Kollegin vor dem Ansetzen des Skalpells möglich gewesen wäre, war ihnen mit dem Schnitt unter Strafe verboten. Ein Unterschied von Sekunden. Wenn aber die Eröffnung des Uterus von Rechts wegen schon eine Geburt darstellt, kann es Fetalchirurgie dann noch geben?

"Das machen Juristen nicht mit"

Unter den Experten verursacht das Konzept einer zweizeitigen Geburt einiges Unbehagen. Zwar komme es durchaus zu zeitlich gestreckten Entbindungen, sagt einer, aber nur insofern, als es den Medizinern nach einer ersten Fehlgeburt gelingt, die Dynamik des Abgangs zu stoppen und das zweite Kind im Mutterleib zu halten. Dass Chirurgen aktiv in diesen Prozess eingreifen, komme nicht vor. „Das macht man nicht“, sagt ein Klinikchef, weil es keinen medizinischen Grund gebe.

Auch die Vorstellung einer Fetalchirurgie, die an der offenen Gebärmutter operiert, ist umstritten. In Zürich, von wo Vetter nach Berlin kam, mögen die extravagantesten Methoden ausprobiert werden, doch ist das Skalpell fast überall von der Schlüsselloch-Chirurgie mithilfe endoskopischer Instrumente ersetzt worden. Dass Spina-bifida-OPs am offenen Rücken der Föten auf einen Zeitpunkt vor der Geburt vorgezogen werden, halten Experten für ethisch bedenklich, da der Eingriff auch danach möglich sei. Ein Arzt spricht in diesem Zusammenhang von „experimenteller Chirurgie“. Was nicht heißt, dass es sie nicht gibt und dass sie nicht wirkungsvoll sein kann.

Rechtlich ergibt sich daraus folgendes Problem: Wenn eine Öffnung des Uterus sowohl in der Absicht erfolgt, dass ein Kind geboren wird, als auch, um es nur zu operieren, hängt der Geburtsbeginn nicht von einem Zeitpunkt, sondern von der Intention des Arztes ab, mit der er den Bauchraum öffnet. Diese Unterscheidung, so korrekt sie medizinisch sein mag, „machen Juristen nicht mit“, sagt Strafrechtler Reinhard Merkel.

Keine Auskunft unter dieser Nummer

Vetter und die Oberärztin hätten sich nur auf eine Weise schützen können: indem sie der Mutter das Kind zugemutet hätten. Die damals 27-Jährige wäre ihrem Schicksal ausgeliefert worden. Doch ihm, Vetter, sei die medizinische Lösung wichtiger gewesen als ihre Interpretation durch Außenstehende, sagt er in der Anhörung.

Mit Blick auf die „wenig kohärente Rechtslage“ meint Merkel, dass die beiden Ärzte sie schwerlich hätten durchschauen können. Sie unterlagen einem Verbotsirrtum, den das Gesetz selbst verursacht. Denn die Grenze zwischen Erlaubtem und Kapitaldelikt sei so dünn, dass sie „praktisch nicht zu erkennen“ sei. In dem berechtigten Bemühen, den Schaden von der Mutter fernzuhalten, der durch die Geburt des Kindes entstanden wäre, konnten sie kaum anders, als sich selbst zu schaden. Merkel ist überzeugt: Kein Fachjurist hätte den Ärzten in dieser Situation, falls sie um Rat ersucht hätten, eine rechtlich sichere Auskunft geben können. Schon allein deshalb, weil es an Gerichtsurteilen dazu fehle. Insofern war der Verbotsirrtum unvermeidbar.

Das würde nach Paragraf 17 Strafgesetzbuch eine Schuld der Ärzte ausschließen. Die Tat bliebe in diesem konkreten Fall weiterhin rechtswidrig, nur verurteilt würde niemand.

Allgemein ließe sich das Dilemma nur beseitigen, wenn der strafrechtliche Lebensschutz erst mit Vollendung der Geburt beginnen, also noch weiter hinausgezögert würde. Dergleichen schlagen Merkel und weitere Rechtsgutachter vor. Im Zivilrecht gilt diese Grenze bereits. Deshalb meint Elisa Hoven von der Universität Leipzig in einem aktuellen Kommentar, dass dem Bundesgerichtshof mit diesem Fall die Gelegenheit gegeben wäre, "seine überholte Rechtsprechung aufzugeben" und einen späteren Lebensschutzbeginn zu definieren.

Familie S. hatte lange mit den Folgen der unglücklichen Geburt zu kämpfen. Als sie 2014 von einer Polizistin zu dem Hergang befragt wurde, so berichtet es die Ermittlerin später, habe sich Franziska S. beklagt, dass sie „die Entscheidung in der Schwangerschaft überhaupt treffen musste“. Es sei ihr schwergefallen, zu verkraften, „dass das alles in ihrem Körper stattgefunden habe“. Die Ehe ging auseinander. Und wenn die Tochter wissen wollte, was mit ihrer Schwester geschehen war, hatte Franziska S. ein Problem.