Auf dem Weg zu einer Geschichte steht die Recherche. Anrufen, hinfahren, beobachten. Manchmal wird es nebenbei so interessant, dass sich daraus schon die nächste Idee für eine völlig andere Story formt. Doch im Berufsalltag gehen skurrile Erfahrungen am Rande meistens unter. Deshalb hat Jochen Markett den „Reporter Slam“ gegründet, der am Sonnabend die unterhaltsamsten Reporter:innen Deutschlands im Heimathafen Neukölln kürt.

Dem Jahresfinale, auch „Slam der Slampions“ genannt, gingen eine Reihe von lokalen Wettbewerbe voraus, deren Gewinner nun um den Gesamtsieg kämpfen dürfen. Bei dem Bühnenereignis, das im vergangenen Jahr wegen Corona ausfallen musste, wetteifern Reporter:innen miteinander. Zehn Minuten Bühnenzeit sind für jede Geschichte reserviert, Hilfsmittel wie Slideshows und Theatereinlagen erlaubt.

Am Ende entscheidet das Publikum, wer am spannendsten, lustigsten, berührendsten geslammt hat: Jochen Markett misst den Applaus nach jeder Runde, wobei das Gerät bisher bei allen Gewinnern mehr als 100 Dezibel angezeigt hat, vergleichbar mit dem Lärm bei einem Rockkonzert.

Dabei sind: Ninja Priesterjahn (Gewinnerin 2019), Una Hajdari (freie Journalistin), Carina Huppertz (freie Journalistin/MDR), Jan Fuhrhop (Hildesheimer Allgemeine) und Christiane Wittenbecher (IntoVR).Außerdem werden Ann-Kathrin Hipp und Nadine Voß aus dem Checkpoint-Team des Tagesspiegels gemeinsam auftreten.

Die Beiden hatten den Berliner Vorjahres-Slam mit einem Beitrag über ihre Erfahrungen beim Probebetrieb des Flughafens BER gewonnen. Weil sich auch nach der Eröffnung viel Skurriles in der Redaktion häufte, ist das Thema Pannenflughafen am Sonnabend gesetzt. Die Musik kommt von Ukulelist Bommi, der normalerweise als Johannes Schneider in der Redaktion von „Zeit Online“ arbeitet und den Soundtrack zur Branche liefert.

Reporter Slam am Sonnabend, 23. Oktober, um 20 Uhr im Heimathafen Neukölln, Karl-Marx-Straße 141. Karten ab 9 Euro via www.heimathafen-neukoelln.de, an der Abendkasse 12 Euro - wobei es sein könnte, dass bereits alle 281 Tickets verkauft sind. Der TV-Sender Alex Berlin übertragt die Veranstaltung auch live im Internet.